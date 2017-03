Persiste adeudo a los profesores

SEñALAN QUE LA FEDERACIóN NO HA ENVIADO EL RECURSO

La Subsecretaría de Educación en La Laguna de Durango reconoció que no se ha efectuado el pago de la compensación del programa de Escuelas de Tiempo Completo y que actualmente son mil 504 docentes de nivel federal y estatal los afectados.

Cuitláhuac Valdés Gutiérrez, subsecretario de la citada dependencia, aclaró que se deben cinco días del mes de diciembre y lo que corresponde a los meses de enero y febrero.

"Precisar que lo que no se les ha pagado, es la compensación que corresponde al Tiempo Completo, la jornada de 8:00 horas a 1:30, se les paga puntualmente y no hay nada de eso. Las escuelas que están bajo este programa no se les ha pagado la hora y media", apuntó.

Además, mencionó que será en el transcurso de esta semana, que se liquidará el adeudo pendiente de diciembre y que a más tardar, el 31 de este mes de marzo, se cubrirá el resto.

"Hay que aclarar que este es un programa federal y que esto obedece a que la Federación no ha entregado el recurso al Estado, por eso tenemos este inconveniente. Los maestros me lo expresaron y están en la mejor disposición, de entender esta situación", afirmó.

Apenas el pasado lunes 6 de marzo, la Sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en la región Lagunera, denunció tal adeudo.

De acuerdo con los afectados, las reglas de operación establecen que los primeros días del mes posterior al laborado, es cuando se debe cubrir el pago, de forma mensual.

"Y ahorita ya se deben tres días que quedaron pendientes de diciembre, les deben todo el mes de enero y les deben todo el mes de febrero, de los compañeros de Tiempo Completo, son escuelas federales, estatales", dijo Ernesto Ramos, coordinador regional de dicha sección.

Nada más de la Sección 44, los adeudos son: Escuelas federales, 178 agremiados; estatales, 41; educación especial, uno.

En tanto que la compensación es: Directivos 223.99 pesos por día, maestros 190.42 diarios e intendentes 48.27 pesos, también por día. El total de cada mes, depende del número de días hábiles que tiene cada uno de ellos.

Cabe señalar que en ciclos anteriores, el magisterio de la Comarca Lagunera ha denunciado la misma situación. Incluso en algunas ocasiones, ha realizado protestas al exterior de la Subsecretaría de Educación en la región Lagunera de Durango.

