Molesta el paro a dueños de equipos

Ciudad de méxico.- Aunque llevar el caso de Pablo Aguilar y Enrique Triverio al Comité de Apelaciones parece el principio del fin en el conflicto entre la Asociación de Árbitros y la Federación Mexicana de Futbol, no se terminará ahí.

La acción que tomaron los silbantes ha dejado enfurecidos a muchos dueños y, para muestra, el mensaje de Ricardo Salinas, presidente de TV Azteca -propietaria de los clubes Morelia y Atlas-, quien desaprobó el proceder arbitral.

"Mal por los jugadores que agreden; mal por los árbitros que amedrentan. La afición depositó su confianza en ambos, y hoy, la traicionan... Jugadores y árbitros, tienen un papel claro [y muy bien retribuido] en el futbol. No pueden secuestrar a la afición mexicana. ¡Inaceptable!", publicó el empresario, en su cuenta oficial de Twitter (@RicardoBSalinas).

Más tarde puso otro mensaje: "24 millones de fans del futbol mexicano, se jodieron por el arbitrario paro de árbitros. ¡Lo que nos faltaba después del Trumpazo!".

Está claro que el conflicto no quedará ahí y tarde o temprano podría haber represalias de algún tipo, no sólo para los árbitros cabecillas del movimiento (Roberto García y José Luis Camargo), sino para los directivos que -aprovechando esto- han puesto en entredicho a las cabezas de la FMF.

En la cuestión arbitral, hoy más que nunca estaría en duda la participación de García y Camargo en la Copa del Mundo Rusia 2018, ya que ellos, junto a Fernando Guerrero (quien se dice es el único esquirol en el grupo de árbitros), son los más fuertes candidatos.

Y queda en el aire qué pasará con Héctor González Iñárritu, a quien los árbitros ya no le creen y podrían pedir su salida, y también con Eugenio Rivas, pues si la cédula de los silbantes fue alterada como tanto se presume, todo apunta a la Disciplinaria.

EJERCEN SU DERECHO

La Comisión de Árbitros tiene todo el derecho a mostrar una inconformidad ante su similar de Apelaciones. El Reglamento de Sanciones no contempla la posibilidad de que los silbantes puedan apelar, sin embargo, el Estatuto Social de la Federación Mexicana de Futbol sí les da esa facultad.

"El artículo 92 [del Reglamento de Sanciones] dice que para todos los casos no previstos estará el Estatuto Social y el Código de la Ética. Es un principio fundamental de Derecho que si una parte puede apelar, la otra también, porque si no, no habría igualdad entre las partes", expone una fuente con conocimientos legales al interior de la FMF.

"Si te vas al Estatuto de la Federación, el artículo 80 dice que la Comisión de Apelaciones conocerá de las inconformidades presentadas por los afiliados acerca de las resoluciones de la Comisión Disciplinaria. No dice sólo los clubes. Es decir, los árbitros tienen la posibilidad de apelar una resolución como la que se presentó", reconoce.

Los árbitros en paro han puesto el ejemplo a la sociedad mexicana, de acuerdo al sociólogo José Miguel Candia. Se aferraron a defender sus derechos, mediante una huelga y, al parecer, triunfaron.

Pero el especialista lamenta que los jugadores del balompié nacional, quienes han visto atropellados sus derechos laborales mediante el "Pacto de Caballeros", no hayan formado un sindicato.

"Sí, es altamente positivo [el parón de los jueces]. Yo sigo lamentando que no exista un sindicato de futbolistas profesionales pusilánimes, timoratos, entregados; bravucones en la cancha y corderitos en el escritorio. Estamos mal", considera el académico de la UNAM.

¿Y los jugadores?

"Los árbitros están poniendo un ejemplo. No están conformes con dos jugadores [Pablo Aguilar y Enrique Triverio] que saltaron el respeto de los jueces centrales de manera grave y, de manera bastante seria, han hecho una huelga. Es una muestra de espíritu profesional y espíritu corporativo", añade.

Ricardo Salinas, presidente de TV Azteca -propietaria de los clubes Morelia y Atlas-, desaprobó el proceder arbitral, en su cuenta oficial de Twiter.