No nos vamos a retirar: Cienfuegos

La presencia militar seguirá en las calles, dijo ayer el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, más que por órdenes del presidente de la República Enrique Peña Nieto, porque la sociedad así lo exige.

La semana pasada, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, dijo a la Cámara de Diputados que las Fuerzas Armadas habían iniciado su repliegue en algunos territorios.

"No nos vamos a retirar. Yo no sé de dónde salió la idea, la gente es la que no quiere que nos vayamos, no es nada más la orden del presidente de la República, es la propia sociedad la que nos está exigiendo que no nos vayamos y ahí vamos a estar", dijo el secretario durante una visita por La Laguna para supervisar la obra del cuartel que se construye en San Pedro.

Sobre las declaraciones del secretario de Gobernación, Cienfuegos explicó: "yo creo que él se refiere que en aquellos estados en donde no hay la disposición, la voluntad para reconstruir sus policías y atender sus responsabilidades, seguramente él estará proponiendo que disminuya la presencia del Ejército".

Así mismo, comentó que desde hace más de diez años se espera la Ley de Seguridad Interna, la que, dijo, obligará a los tres poderes, a los gobiernos y a los procuradores de justicia, a que cada uno "haga la tarea que le corresponde".

"Esa es la idea de la famosa Ley de Seguridad Interior, generar las condiciones para que haya una ruta crítica, para que el ejército se vaya replegando poco a poco a sus cuarteles… es necesaria, lo hemos dicho desde hace más de diez años".