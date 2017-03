Kidman explica su rara forma de aplaudir

CIUDAD DE MÉXICO.-

En la más reciente entrega del Oscar, la actriz Nicole Kidman llamó la atención por su manera de aplaudir.

Memes y chistes circularon en redes sociales, donde se veía a Nicole aplaudiendo con las manos demasiado rígidas.

En una entrevista para Kyle and Jackie O Show, Kidman explicó que todo se debió a que no quería dañar la joyería que portaba.

“Yo estaba como de 'Dios, quiero aplaudir'. No quiero no aplaudir, lo que habría sido peor ¿cierto? '¿Por qué Nicole Kidman no está aplaudiendo?'”.

Para la gala, la actriz portaba diamantes de Harry Winston de 119 quilates, incluido un anillo.

“Era realmente difícil (aplaudir) porque tenía un gran anillo que no era mío. Era absolutamente hermoso y estaba aterrorizada de dañarlo”, añadió.

