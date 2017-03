Actor de Harry Potter, en terapia intensiva

CIUDAD DE MÉXICO.-

El actor y humorista Jim Tavaré, quien interpretó a Tom, el dueño de "El Caldero Chorreante" en Harry Potter y el prisionero de Azkaban; se encuentra grave y recuperándose en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital, tras protagonizar un accidente de tránsito.

Según informaron medios británicos, el actor se vio envuelto en un accidente, que lo dejó con múltiples lesiones: se rompió el cuello, se fracturó el pecho y las piernas, se quebró 15 costillas y se perforó el pulmón.

La noticia fue confirmada por su esposa Laura, quien por medio de la cuenta de Facebook de Tavaré, dio a conocer sobre el estado del comediante.

"Soy Laura. Ahora que la familia ha sido informada, Jim me pidió que les haga saber que estuvo en un serio accidente, protagonizó una colisión", dice el comunicado. "Le han hecho dos transfusiones de sangre y está por entrar a su primera cirugía. Esto es de verdad, no se trata de un personaje para una película. Por favor, mantengan buenos pensamientos para él, mientras el lucha por salir adelante", agregó. La esposa de Tavaré no quiso revelar dónde sucedió el accidente, ni dónde se encuentra hospitalizado el actor.



