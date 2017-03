‘Chepo’ de la Torre se considera ‘competitivo’ siempre

TORREÓN, COAH.-

Con un entrenamiento ligero en las canchas alternas de Territorio Santos Modelo, el plantel de los Guerreros del Santos Laguna dio por terminada ayer su preparación rumbo al duelo de esta noche frente a los Rayos del Necaxa.

Avanzar a los cuartos de final en la Copa MX es el objetivo inmediato del equipo albiverde, según indicó su entrenador José Manuel de la Torre antes de partir a Aguascalientes.

"Si la Copa nos quitara tiempo, no entraríamos, cuando entramos a un torneo vamos con toda la intención de ganarlo, así soy, así he sido y seguiré siendo, soy muy competitivo y me gusta ganar todo, me molesta cuando las cosas no salen bien, es algo que así me educaron y así he sido de competitivo, el proyecto está así desde el principio con la institución y por eso venimos", afirmó.

"Chepo" de la Torre descartó que sea un equipo alterno el que dispute los partidos de Copa, ya que considera tener a todos sus jugadores capaces de cumplir con la encomienda de buscar el triunfo.

"Tengo un plantel de 26 jugadores y cualquiera puede jugar, para mí ninguno es banca o reserva, todos son parte del plantel y cualquiera puede jugar, siempre analizamos todos los ingredientes que hay dentro del próximo partido para ver con quiénes es conveniente alinear, siempre hemos tomado muy en serio los dos torneos y así seguiremos haciéndolo, la idea es seguir avanzando y buscar el campeonato", aseguró.

En su análisis, José Manuel observa a unos Rayos que han sabido dar cabida a todos sus jugadores en ambos torneos, oportunidades que tratan de aprovechar, por lo que espera un duelo complicado.

"Necaxa en sus partidos de Copa ha utilizado a jugadores que no ha utilizado tanto en la Liga, pero le ha ayudado a que cuando entren los jugadores puedan hacerlo de la mejor manera, podemos esperar al verlo jugar en su casa, a un equipo que sabe perfectamente las condiciones que tiene y cómo explotarlas, también tiene sus defectos y sabemos que podemos explotarlos, siempre me espero al mejor rival", sentenció.

Algunos aficionados han externado su deseo de ver en cancha al canterano Ronaldo Cisneros, ante la mala puntería que han exhibido los delanteros albiverdes en algunos partidos, pero para "Chepo" se debe aguardar al momento indicado.

"Ronaldo ha estado en la selección todo este tiempo, hizo pretemporada con nosotros, entonces hay que darle tiempo al tiempo, he debutado muchísimos jugadores que se han consolidado, no solamente para darles una oportunidad, sino para que sean productivos para el equipo. Ronaldo ya debutó, no conmigo, anteriormente, está en cada quien y en la competencia interna el ganarse un lugar, en eso trato de ser lo más parejo posible", dijo.



José Manuel de la Torre confía en que su equipo tiene argumentos para seguir avanzando en la Copa MX. (Fotografías de Jesús Galindo)