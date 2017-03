Sufrieron violencia 5 mil mujeres en 2016

SALTILLO, COAH.-

La titular del Centro de Empoderamiento de la Mujer en Saltillo, Katy Salinas, informó que en 2016 en Coahuila, hubo 13 mil 500 órdenes de restricción contra hombres por violencia contra las mujeres, de las cuales cerca de 5 mil casos correspondieron a Torreón.

Katy Salinas reconoció que aunque es una cantidad preocupante, cada vez más las mujeres se acercan a denunciar.

Indicó que el año pasado se atendieron a 14 mil mujeres, de las cuales 13 mil se desprendieron en órdenes de restricción o protección en los diversos centros del estado.

Señaló que en 2016 en Saltillo se giraron 5 mil medidas de restricción, mientras que en menor cantidad se otorgaron en Frontera y Matamoros.

Las medidas fueron para exigir al agresor no acercarse a su pareja, así como para ordenarle el desalojo del domicilio en donde vivía con la víctima.

Explicó que estas medidas son otorgadas cuando se considera que la víctima está en un riesgo mayor.

En el 70 por ciento de los casos hay violencia extrema.

En más del 70 por ciento de los casos en donde se ha girado una orden de retracción el agresor, hizo uso de la violencia extrema, mientras que en el 87 por ciento fue violencia psicológica.

Informó que en lo que va del año se han atendido a cerca de mil 500 mujeres en todos los centros.

Explicó que en el 95 por ciento de estos casos hubo una medida de protección, mientras en el resto, la mujer refirió que el agresor ya no se encontraba en el estado.

En otros temas, Katy Salinas adelantó que otro centro será abierto en la zona norte del estado, que es donde aún se requiere de un espacio de atención.

'Justicia lenta' en feminicidios

Las familias de Cecilia Eguía y Danna Cigarroa, víctimas de feminicidio, no han recibido la reparación del daño por parte del Estado y los procesos para castigar a quienes les arrebataron la vida, avanzan a "paso de tortuga".

El caso de Eguía data de octubre de 2014. A la fecha no hay persona encarcelada por este feminicidio en donde el principal señalado es Edgar Contreras, quien fuera su esposo.

"Se dictó la orden de rehaprensión, pero él se ampara contra la orden argumentando que fue bajo tortura la confesión. Ahora el magistrado del Palacio de Justicia es el que dicta la orden de aprehensión, pero no lo quieren aprehender los ministeriales", dice María Elena de la Fuente, madre de Ceciclia.

Según De la Fuente, las autoridades argumentan que que "se pueden meter en problemas" y por eso no se ha hecho la aprehensión, por lo que Contreras sigue libre "como si nada".

Tampoco se ha destrabado el asunto de la custodia definitiva que pelea, pues paradójicamente ante una situación de este tipo, a quien privilegia la ley es a la familia paterna.

Otro caso que sigue con avances mínimos es el de Danna. Ella fue asesinada en octubre de 2015. Roberto García, quien fuera su esposo, se encuentra preso desde entonces por el delito de feminicidio, pero sin recibir sentencia. "No hay avance, no hay fechas, no hay nada. Mi abogado me dice que no hay nada concreto", dice su madre, Rosa, esto a pesar de que está confeso.

En lo que sí ha conseguido un avance significativo es en el proceso de la custodia pues, al igual que María Elena, tuvo que pelear para que sus nietos no se quedaran con la familia paterna o en una casa-hogar.

"Estoy esperando el último papel que me llegue firmado por el juez y ya irnos al registro a asentar que tengo la patria potestad de los niños".

Además en ninguno de los dos casos el Estado ha reparado el daño hacia las familias, por lo que son las madres las que, como pueden, han sacado a sus nietos adelante, así como el proceso penal, absorbiendo cada uno de los gastos que se genera y que ya llevan años, pues ni en eso el Gobierno ha sido eficiente.



Estadísticas. En el 70 por ciento de los casos se ha reportado que existe violencia extrema contra las mujeres coahuilenses.