'No más animales en TV ni cine'

La campaña Anima Naturalis argumenta que se violan sus derechos puesto que, al obligarlos a actuar, carecen de voz y voto, lo mismo que sucedía en circos

El uso de animales en películas, telenovelas y series de Tv ha provocado en años recientes un debate. La empresa Animales a Escena (que tiene alrededor de 70 perros para este trabajo) así como personal de producción de Televisa y TV Azteca dicen que no hay maltrato a los animales, pero Manuel Contreras, coordinador de campaña de Anima Naturalis (organización iberoamericana por la defensa de los derechos de los animales) considera que es poco ético utilizar animales en televisión o películas, pues "no tienen ni voz ni voto".

Hace unas semanas, el portal TMZ difundió un video de 2015 en donde se ve a un perro pastor alemán de la película A Dog's Purpose atemorizado porque lo quieren lanzar a una alberca con corriente, lo que desató polémica sobre el trato al perro, pero tales evidencias no impidieron el estreno de la cinta en salas. Varias asociaciones en favor de los animales se pronunciaron al respecto y una de ellas fue PETA (People for Ethical Treatment of Animals), que logró la cancelación de la premier.

"Como sociedad tenemos que ver a otros horizontes, ser más empáticos con los animales", dijo Cabrera a este medio y enfatizó que no es sólo hablar de animales de compañía, también de animales que han sido históricamente maltratados como los caballos y chimpancés, entre otros.

"También es importante evitar asistir a funciones como la de la película, enterarnos para decidir. De nosotros depende que existan o no este tipo de cosas. La postura de Anima Naturalis respecto a la película es de total rechazo. No somos una organización que simpatice con la censura o la prohibición en un sentido fundamentalista, pero sí estamos contra cualquier tipo de maltrato hacia cualquier animal".

Para Ernesto, creador de Animales a Escena, lo de la película no fue más que una táctica publicitaria. El encargado de utilería de Televisa (que pidió no dar su nombre) está a cargo de pedir al área de compras de la empresa los animales que necesitan para las grabaciones con las especificaciones de lo que tienen que hacer. Compartió que desde hace tres años aproximadamente ha cambiado el horario de trabajo con los animales, pero no sabe qué fue exactamente lo que lo detonó.

El encargado de utilería no ha visto algún reglamento sobre el trabajo con animales. "No me lo han dado, me quiero imaginar que hay porque algo pasó que cuando yo pedía, me decían que no podíamos hacer tal cosa, pero no me pedían un reglamento. Quiero imaginar que a lo mejor en el área de compras (hay un reglamento) o a los mismos proveedores (se les dijo). Pero nunca me ha tocado ver maltrato" explicó.

En 2012 la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) exhortó a Televisa y a TV Azteca a que cumplieran con la Ley de Protección a los Animales del entonces Distrito Federal para que en su programación dieran trato digno a las especies. De acuerdo a una nota los programas que habrían dado uso indebido a los animales fueron La Academia, La Voz... México y Sabadazo.

Durante la Academia Kids en 2011 el concursante Emanuel Peña pateó a un perro llamado Ganador. Lolita Cortés, durante un programa al aire, pidió que no lo dejaran cantar por ello y que fuera expulsado.

"La paz tiene que empezar por la casa y nosotros tratamos de enseñar que la persona que agrede a un animal es una persona que va a agredir a un ser humano, le pido por favor la expulsión directa", expresó en aquella ocasión.

En el caso de La Voz…México, el señalamiento se hizo cuando el cantante Espinoza Paz hizo una actividad con los integrantes en la que tenían que montar avestruces a las que habían cubierto de los ojos. En su intento por subirse sobre ella el cantante se cae.

Por el lado de TV Azteca, Martín Garza, productor en línea, señaló que las producciones de esta casa procuran que el trabajo sea de alrededor de cuatro horas, pero en algunas ocasiones tardan un poco más, dependiendo de los llamados.

"No hay un límite de horas que se pueda trabajar con un animal, normalmente aquí lo hacemos así, pero he estado en muchas partes donde el animal pasa doce horas haciendo eso".

Sobre la existencia de algún reglamento interno, contestó. "Lo hay; por ejemplo en Azteca se cuida mucho el aspecto de los valores, si hay una escena en donde al animal le vas a pegar, esas cosas no se permiten, hay un reglamento donde no se permite maltratar ningún animal o salga dañado en la pantalla, es una política.

Los animales tienen mejor sueldo que un extra

"Yo creo que sí, que cuando yo me muera los perros me van a ayudar a cruzar el río", dice Ernesto Aparicio, en referencia a la creencia prehispánica de que los perros ayudan a los muertos a llegar al Mictlán. Lo cuenta desde el asiento de su camioneta al concluir un día de trabajo con su Escuela de Adiestramiento Canino EAC, Animales a escena, en la que desde hace 30 años educa perros, los entrena para competencias y los renta para locales comerciales y para la televisión.

Es su hijo Jesús quien conduce el auto. En la parte de atrás (en sus transportadoras) viajan Chiquis y Aqua, dos perras de distinta raza que ese día tuvieron llamado para actuar en una telenovela. Pese a que sólo necesitaban un animal Ernesto siempre lleva dos, por cualquier situación inesperada. La elegida por la producción fue Chiquis.

Aunque el llamado fue al mediodía en el pueblo de San Pedro Atocpan (a poco más de una hora del centro de la Ciudad de México), el día para ellos comenzó desde antes de las nueve y media de la mañana. A esa hora nos encontramos con ellos para acompañarlos a su jornada de trabajo en un punto al sur de la ciudad. Antes, hicimos escala para dejar a otros dos perros Chihuahua en un set distinto. Con ellos se quedaron sus hijos a cargo.

La producción comentó que la grabación sería afuera de la iglesia del pueblo con los protagonistas Renata Notni y Pablo Lyle. Para la escena necesitaban dos espectros (era una pesadilla) y uno de ellos recibiría el ataque del perro, así que Ernesto y Jesús pasaron al área de maquillaje. Entre risas, comentaron que es común que hagan ellos escenas como éstas que no realizan los actores ni los dobles.

"Debes tener mucho amor por los animales porque este trabajo no tiene día de descanso, el día que sea tienes que estar cuidando a los animales porque tienen que comer, ensucian", dijo Ernesto, y recordó que ha rentado distintos animales con costos que van desde los 2 mil hasta los 10 mil pesos, principalmente perros para películas como Amores perros y telenovelas como La fuerza del destino, Entre el amor y el odio y Mi gorda bella. De hecho, fue socio de Larry Casanova, quien era encargado de la renta de los animales en Televisa, pero también ha trabajado con TV Azteca y otras productoras.

No fue sino hasta las seis de la tarde que la producción anunció que por fin era hora de grabar con Chiquis. En ese tiempo, ambos perros permanecieron en sus transportadoras. En algún momento las sacaron para que dieran una vuelta por el lugar y aprovecharon para limpiar a una que se había orinado y darles agua.

"Es una parte más de nuestra familia, es quien nos da de comer. Yo todo lo que he vivido es gracias a ellos", comenta Ernesto. Él no ve como una forma de maltrato que los perros trabajen. Además de comprar han adoptado a animales de la calle (tienen cerca de 70 perros) a los que educan y proveen de alimento y comida.

"Al llegar a casa le proporciono su lugar salubre, agua, comida y le pongo algo que hoy muy poca gente da en el mundo: amor, yo termino de trabajar con los animales y lo único que les decimos es: gracias", expresó.

En 40 minutos ya se había grabado todo. Media hora después de papeleos tomamos camino de regreso. Esa escena, dijeron, costó 5 mil pesos. Algunos extras que estaban también en el lugar y llevaban esperando también varias horas para unas escenas comentaron que su pago era de 300 pesos.

A diferencia de las producciones estadounidenses en donde se requiere de la supervisión de la American Humaine Asociation en las grabaciones con animales, en México no hay un organismo que esté presente durante el trabajo de los animales en la televisión. Desde 1940, en el país vecino esa asociación se convirtió en supervisora del buen trato a los animales que aparecen en películas de Hollywood.