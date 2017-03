'Urge reforma al Campo'

GANADEROS LAGUNEROS RECONOCEN QUE EL AGRO NECESITA MÁS HERRAMIETAS PARA ENFRENTAR LA VOLATILIDAD

Los productores agropecuarios buscan aprovechar la coyuntura de alta volatilidad a nivel global para abrir la puerta con una Reforma al Campo.

Dicha reforma entrará en operación en 2014 junto con las otras, pero señalan productores que se quedó en el escritorio de la burocracia.

A pocos días de celebrarse el XXV del Engalec en la región, los productores agropecuarios de la Comarca Lagunera, sean de la pequeña propiedad y del sector social, enfrentan un escenario económico complicado en 2017, aunque señalan que desde la crisis de 2008 las cosas no han sido nada sencillas para producir la leche, la carne, hortalizas o el huevo que se come a diario en los millones de hogares mexicanos.

Ante la volatilidad del tipo de cambio, las amenazas del presidente de EU, Donald Trump, de revisar el TLCAN para renegociarlo, o bien, cancelarlo, la aplicación de aranceles a productos mexicanos que se importan, entre otros, los productores proponen al gobierno que los apoye quitándoles ciertas ataduras que no tienen un alto costo: se aplique la Reforma al Campo.

De acuerdo a Carlos Fernández, miembro del comité organizador de Engalec y productor agropecuario, dentro de las reformas que se aprobarían para 2014 no sólo estaba contemplada la fiscal, la educativa, la energética y la laboral, sino que también se desarrolló la reforma al campo mexicano, sin embargo, está quedo rezagada, sin saberse las razones de peso de ello por parte del Gobierno federal.

Los puntos centrales que abrirían la inversión productiva dentro del sector son: dar certidumbre jurídica en el estado de derecho de la tierra y apoyar al acceso de la biotecnología que elevar la productividad a bajos costos.

Tal vez la coyuntura que se vive en México abra una puerta para el sector agropecuario de par a par, en donde grandes como chicos logren un acuerdo comercial equitativo dentro y fuera del país, compitiendo en igual de circunstancias para elevar la producción de alimentos a nivel global.

Carlos Fernández, miembro del consejo de Engalec y productor agropecuario, dijo que se enfrenta un escenario complicado para el sector agropecuario dentro y fuera de La Laguna.

Reconoció que hay una altísima volatilidad en el tipo de cambio, destacando que "somos un sector totalmente dolarizado. Las importaciones de maíz son en dólares y El 40 por ciento de una dieta de una vaca es maíz importado".

Indicó que los productores trabajan al 100 por ciento dentro de sus negocios y han analizado algunos escenarios, pero ante la incertidumbre que generan los twitters del nuevo presidente Donald Trump dijo que "es difícil estar planeando.Un twitter trastoca todos los planes que se hagan." Lo único seguro que veo es que los twitters no se acabaran rápido.

Declaró que no pueden detener esta situación, por lo que contestó que un clásico que se usa dentro del sector agroalimentario es que "con estos bueyes te toco arar y hay que darle".

Enfatizó que "yo creo que hay puertas que se abren y otras que se cierran y si se cierran hay que abrirla."

Destacó la importancia que tiene la gente del empuje de esta tierra, lo cual asegura es difícil verlo en otras partes del país.

Mencionó que otros productores de otros países han tenido menores retos a los que enfrenta el mexicano, ya que el peso fue la moneda más golpeada por la volatilidad y su reto ha sido menor.

Dijo que pese a los nubarrones, lo único que queda es trabajar con eficiencia, eficiencia y eficiencia.

REFORMA PENDIENTE

Carlos Fernández comentó que ante estos retos se le ha solicitado al Gobierno federal que quite ciertas ataduras que frenan el crecimiento del sector agropecuario mexicano y que no cuentan mucho: la Reforma al Campo.

Los puntos más importantes es la tenencia de la tierra y el acceso a nuevas tecnologías a nivel global.

Destacó que al tener un marco jurídico cómodo se podrían atraer nuevas inversiones al sector, como sucede con el turismo o el ramo automotriz.

Opinó que en la medida que no haya una certeza jurídica en la propiedad de la tierra será difícil que lleguen nuevas inversiones dentro del campo.

Explicó que puede darse mediante muchas formas y en la región nunca se ha negado en hacerlo en beneficio de sus propios negocios. "Si hay posibilidad de inversiones se van a venir, ya que tenemos vecindad con estados importantes, como Sinaloa, Durango o Chihuahua.

Opinó que hay muchas fórmulas que no tienen compromisos de recursos y sólo requieren de voluntad política, ya que hoy en día es un gran tema la solicitud de recursos en los gobiernos.

BIOTECNOLOGÍA

Mario Valdés Berlanga, presidente del Consejo Regional Agropecuario, dijo que ahora que se anuncio un nuevo ajuste a la proyección de crecimiento económico de México en 2017 y a los recortes al presupuesto federal de este año se ha pedido al gobierno que también se "aprieten" el cinturón se disminuya la burocracia, los apoyos asistenciales que no tienen resultados y que dicho dinero sea aplicado hacia la producción y no a otras actividades que no dejan nada productivo para el país.

Indicó que el primer paso que deben tomar dentro del sector para acelerar su actividad "es echar a jalar un proyecto que se hizo, la Reforma al Campo."

Indicó que los temas medulares son la tenencia de la tierra y el uso de las nuevas tecnologías dentro del campo (transgéncios).

Declaró que hay una infinidad de puntos dentro de dicha Reforma al Campo que se plantearon, pero que se quedó en el escritorio de la burocracia.

"Si queremos ser productivos deberíamos estar trabajando con la Reforma al Campo que nos costó mucho dinero al campo, no avanzó, se quedó parada."

Citó que salieron otras reformas en 2014, como la fiscal, la laboral, energética y educativa, pero dijo que "se tuvo miedo a la Reforma al Campo y sería el momento ideal de retomarla para hacernos productivos."

Indicó que es el momento oportuno para aplicarlo al campo mexicano y por ello señaló que las autoridades deban voltear y hacer que el gobierno, a través de Sagarpa voltee y pongan en las manos de los productores las nuevas tecnologías para producir mejor, y con menores insumos a través de la biotecnología.

Reconoció que lamentablemente México ha estado por 20 años deteniendo las tecnologías ya probadas a nivel mundial, pero que sin saberlo se tienen los mismos años de consumirlas como transgénicos, pero que en México no se permite el uso de dicha tecnología.

AUTOSUFICIENCIA PERDIDA

Valdés Berlanga declaró que el sector agropecuario siempre ha tenido retos que enfrentar y que afortunadamente siempre han salido victoriosos.

Indicó que el reto para México es afrontar las barreras que se buscan poner a los productos mexicanos que se exportan a EU con la aplicación de aranceles, por lo que consideró que el momento es el ideal para elevar la productividad y alcanzar nuevamente la autosuficiencia agroalimentaria en México.

Expresó que México es un país que no cuenta con autosuficiencia en alimentos, como en la leche y granos, por lo que consideró que hay la oportunidad para serlo y más.

Citó que el país tuvo autosuficiencia en maíz, fríjol y maíz, pero que a raíz del TLCAN se optó en dejarlos y optar por cultivar otros con mejor precio como los berrys, pero que son manejados por grandes compañías extranjeras, no por mexicanas.

Dijo que lo mismo sucede con la cerveza mexicana que se exporta por todo el mundo, pero las dos firmas que lo hacen no son nacionales. Por lo que pregunto ¿Entonces quién se lleva el dinero?.

Expresó que los productores junto con el gobierno deben replantear lo que se tiene que producir en base a lo que México consume, es decir, volver al mercado interno en un primer plano, pero sobre todo, apuntó, es necesario hacerle caso a la FAO, organismo mundial quien establece que un país que no produce cómo mínimo el 75 por ciento de su alimento está muerto.

Escenario complicado

Andrés Izaguirre Martínez, representante de Agricultores Unidos por México, dijo que el escenario económico para producir alimentos en México está complicado, sobre todo con un tipo de cambio volátil y caro.

Comentó que toda la maquinaria viene del extranjero, particularmente de EU, en sí gran parte de los insumos dependen de EU.

Tanto refacciones se cotizan en base a dólares, así como las ensiladoras, ordeñadoras, tanques fríos en la ganadería lechera. "Todo es a base de dólares."

Reconoció que desde principios del año el alza al combustible impactó a todos los sectores productivos, incluyendo el agropecuario. Dijo que con un tipo de cambio caro tiene un impacto económico en la compra de semilla certificada, dado que es importada, al igual que los fertilizantes, cosechadoras, tractores que tuvieron un alza en precio en enero de hasta un 30 por ciento en su precio.

Señaló que la gente que se dedica al campo, tal vez no renueve sus equipos, pero requiere cambiar las refacciones, comprar aceite, diesel, entre otros para su operación.

Indicó que en 2017 el precio de unidades o refacciones para equipo aumentaron, por lo que muchos productores optaron por no renovar equipo y a repararlo para seguir trabajando.

"Estamos bien atados, pero hay sectores agropecuarios como los que exportan como los que producen en invernaderos tomate, chiles, pimientos y calabacitas que están bien balanceados."

Dijo que en el caso del algodón hay una situación similar, aunque reconoció que la extensión de hectáreas ha bajado en La Laguna, en cerca de 23 mil hectáreas en 2016.

Empleo constante

De acuerdo a Mario Valdés Berlanga, presidente del Consejo Regional Agropecuario, el sector agropecuario es el menos protegido en México, pero el que siempre ha estado ahí dando empleo a la gente de la zona rural, pero también podría hacerlo con la llegada de migrantes que sean deportados de EU.

Destacó que estas personas que son deportadas por lo general tienden a ocuparse en el campo, por lo que esperan que lleguen a solicitar empleo para ser contratadas sin dudarlo, ya que es mano de obra calificada.

Comentó que desconoce que harán sus socios comerciales de EU con sus cosechas de hortalizas si se da una deportación masiva de migrantes.

"Veremos si con los estudiantes americanos van a levantar el trabajo que hacen los compatriotas, el trabajo rudo y mal pagado".

Cuenca lechera Algunos datos relevantes: Algunos datos relevantes: ⇒ La Comarca Lagunera de Coahuila y Durango destaca en materia agroalimentaria al generar tan sólo en el año 2015, 38 mil 600 millones de pesos. ⇒ La producción que destaca corresponde a leche, carne de ave, melón, sorgo forrajero y escobero, algodón. ⇒ También se destaca en la producción de huevo, nogal, alfalfa y carne caprino, principalmente. ⇒ De acuerdo a productores agrícolas de la zona, 2016 fue un año complicado debido a las lluvias intensas y al mayor número de plagas que afectaron los cultivos agrícolas. ⇒ Salvo la producción de carne bovina y de borrego, el resto de las actividades reportó una caída en producción. ⇒ Se indicó que en el caso de la carne de pollo y huevo la producción se mantuvo.

Trabajo. Para los ganaderos de La Laguna lo único que queda ante la volatilidad es trabajar con eficiencia.