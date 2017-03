Lagunero disfruta su triunfo

TORREÓN, COAH.-

Una emoción indescriptible sintió Daniel Ortiz Pérez al cruzar la meta del XXIX Maratón Internacional Lala, celebrado hoy y en el que el lagunero se coronó ganador absoluto por primera vez en sus ocho participaciones.

Daniel tuvo tiempo oficial de 2 horas, 27 minutos y 13 segundos, aunque en muchas ocasiones ha sido el primero en cruzar la meta en el Bosque Venustiano Carranza dentro de diferentes justas deportivas, la de hoy simplemente no tiene comparación: “el momento de pasar la meta es algo muy difícil de explicar, se vienen muchas emociones en ese momento, dan ganas de llorar, de sonreír, de abrazar a toda la gente que está ahí a la llegada, porque todo mundo te conoce al ser de aquí de La Laguna, son muchas emociones”, dijo emocionado.

Su novia Isabel también tuvo una mañana memorable al ganar la rama femenil, de lo que Daniel se enteró mientras se realizaba el examen anti doping, noticia que le llenó de satisfacción: “obviamente le dedico este triunfo a toda mi familia, que me apoya en todo momento, para mi novia que es inspiración, me dieron la noticia de que también ganó y me parece muy bueno que dos laguneros nos llevamos este triunfo”, finalizó.



La pareja de laguneros conquistó la XXIX edición del Maratón Lala. (EL SIGLO DE TORREÓN)