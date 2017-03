Festejan en la Vicefiscalía aumento salarial

LERDO, DURANGO.-

El titular de la Vicefiscalía en La Laguna, Zacarías Francisco Cabrera Oliver, festejó el incremento salarial anunciado por el Gobernador José Rosas Aipsuro Torres para todo el personal de esta dependencia estatal y aseguró que trabajan en la recuperación de la confianza del ciudadano en autoridades ministesteriales a su cargo.

No obstante confirmó que hasta ahora no ha habido despidos de funcionarios por actos de corrupción aunque la mayoría son los mismos que llevan años ahí laborando. El vicefiscal pidió a la ciudadanía denunciar actos indebidos o corrupción directamente con él.

“Estamos recuperando la confianza de la ciudadanía en la Vicefiscalía estamos haciendo un esfuerzo muy intenso para erradicar todo acto de corrupción e impunidad”, dijo el vicefiscal, quien aseguró que han tenido reuniones de trabajo con todas las áreas para conscientizarlos de que la tarea del del servidor público es atender con respeto, dignidad y atención “y que no se debe de cobrar ningún servicio ya que la procuración de justicia es una obligación del estado mexicano”, enfatizó el vicefiscal.

Dijo que cuando un servidor público es cambiado de una oficina a otra (cambio de adscripción) en el documento se le refrendan los principios éticos sobre los que se debe de regir el servidor público y se hace hincapié en que debe haber profesionalismo y transparencia.

“Tenemos algunas denuncias en el órgano interno de control y estamos esperando las resoluciones para poder aplicar las sanciones. Son cuatro aproximadamente contra distintos servidores públicos”, dijo Cabrera y declaró: “Si hay actos de corrupción que inmediatamente nos los avisen pues para poder sancionar necesitamos la denuncia. Ahorita directamente la ventanilla es mi oficina porque estamos en un proceso de conocer perfiles de servidores públicos”.

Dijo que se han estado realizando cambios pero que hasta ahora no han hecho despidos. “Que nos digan quién no es ético y quién no cumple con su trabajo para realizar acciones”, dijo el vicefiscal quien destacó que el anunció de incremento salarial del gobernador para las 250 personas que laboran en la Vicefiscalía generó una gran motivación de superación del personal entre los servidores públicos, aumento que consideró válido.

“Es válido porque el servicio de procurador de justicia demanda mucho tiempo y debemos hacerlo con compromiso y ética y el servidor público requiere un pago decoroso, el policía sale de su casa pero no sabe a qué hora va a regresar”, dijo el vicefiscal.



