'Moreira, cumple tus compromisos', pide SUTAUAAAN

"Moreira, cumple tus compromisos", "Señor gobernador, servicio médico digno es nuestro derecho" y "El privilegio de una vejez digna me la merezco porque trabajo y aporto dinero para ello", fueron algunas consignas del Sindicato Único de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (SUTAUAAAN), luego de que hoy se cumplen 15 días de protestas en las Unidades Laguna y Saltillo.

Ante la falta de respuesta por parte de la rectoría de la institución educativa, respecto a las exigencias por una pensión y servicio médico digno, esta mañana, los agremiados marcharon por segunda vez en Torreón.

"Queremos que se nos presente un escrito de compromiso del Gobierno de Coahuila o bien, del Congreso estatal en donde haya modificaciones a la Ley de Pensiones.

De acuerdo con el Sindicato, 55 millones de pesos es lo que gasta la universidad en la nómina de los profesores jubilados y pensionados. En este sentido, si el Gobierno del Estado absorbiera esa cantidad, daría "un respiro" a los trabajadores activos.

"Teóricamente dice el rector (Jesús Valenzuela) que no hay problema, pero el asunto está en que no nos presenta nada de ese escrito, y pues creer en un gobernador que durante 72 días de plantón que le hicimos el año pasado no nos cumplió con los compromisos, pues es muy difícil para nosotros creerle, por eso necesitamos algo más concreto", dijo Héctor Madinaveitia, delegado sindical en la Comarca Lagunera.

Mientras tanto, aseguraron que hasta el momento, la Secretaría General de la Sección 38 de la SNTE no ha tenido acercamiento con los agremiados al SUTAUAAAN.

Además, precisaron que la suspensión de labores continuará en la universidad hasta que no se tenga una propuesta favorable por parte de la rectoría.

Cabe señalar, que la movilización de este día, inició en la Plaza Armas de esta ciudad y terminó con un mitin en la Plaza Mayor.



Los agremiados marcharon por segunda vez en Torreón. (EL SIGLO DE TORREÓN)

Hoy jueves, se cumplen 15 días de suspensión de labores en las Unidades Saltillo y Torreón. (EL SIGLO DE TORREÓN)