Laguneras se unen a Paro Internacional de Mujeres

En el marco del Día Internacional de la Mujer que se conmemora el próximo 8 de marzo, Colectivos Feministas de La Laguna anunciaron esta mañana un programa de actividades refrendando así su compromiso en la lucha por la igualdad y el respeto de los derechos de las mujeres.

Con estas acciones, también se responde al llamado del Paro Internacional de Mujeres en el que se convoca a 23 países, incluyendo a México, y que nace en las últimas semanas del mes de octubre de 2016, como respuesta a la actual violencia social, legal, política, moral y verbal, experimentada por las mujeres actuales en diversas latitudes.

Las actividades comenzarán el próximo 3 de marzo a las 16:00 horas con un taller denominado "¿Prostitución o trabajo sexual? Su relación con la trata". Este se impartirá en el Colegio de Contadores de La Laguna.

Para el 5 de marzo, se tiene programado otro taller en donde se abordará el tema "Feminicidio y violencia feminicida", en la Vicaría Pastoral a partir de las 9 de la mañana.

En tanto que el 7 de marzo, habrá un taller de Autoestima en la escuela Leonila Giammatei Ramos a las 8:30 horas.

Las actividades se tienen programadas para todo este mes de marzo y destacan también recorridos con carteles y volanteo, paradas cívicas, actos políticos, culturales, caminatas, conversartorio: violencia en el noviazgo, taller de historia del feminismo, taller para mujeres, niñas y adolescentes "creciendo juntas", entre otros.

En esta agenda, participa los colectivos: Activistas Feministas, UNMM Laguna, Mujeres Generando Cambios, Mujeres en la Lucha Solidaria "Leona Vicario", Red de Mujeres de La Laguna y Fortaleza y Equidad para las Mujeres.

Para mayores informes, los interesados pueden consultar las páginas de Facebook de cada asociación civil.

"Que pare el mundo porque nos están matando. Que pare el mundo porque no funciona sin nosotras. Que paren las calles hasta que podamos transitar seguras. Que paren los feminicidios porque nuestras vidas no están a disposición de otros. ¡Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras!".



Las actividades se tienen programadas para todo este mes de marzo.