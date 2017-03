¿Está presente en redes?

EL CELULAR SE VUELVE LA HERRAMIENTA CLAVE EN LAS REDES SOCIALES, SEñALAN

Agencias / Ciudad De México .-Las empresas ya no pueden darse el lujo de no estar en internet. Pero hoy, incluso, las compañías mexicanas -de cualquier tamaño- no pueden arriesgarse a no tener algún tipo de presencia a través del celular. Ya sea que su sitio sea completamente visible en móvil, que desarrollen una app, que se publiciten en este medio o todas las anteriores.

¿Por qué? Porque este dispositivo es hoy una parte constitutiva de la vida de las personas. Según un estudio de Google, el teléfono inteligente es la primera cosa a la que la gente acude a lo largo del día y seis de cada 10 se conectan a internet a través de este medio, de acuerdo con un estudio de IAB México.

Estar frente al celular ya se ha vuelto una costumbre que ha derivado en hábito de consumo. No es que los demás dispositivos ya no se usen. De hecho, la mitad tiene tres dispositivos, es decir, computadora, teléfono inteligente y tablet, pero la realidad es que la gente está dejando de usar su PC y su tablet para comprar a través del móvil, todo esto de acuerdo con el "Estudio de comercio electrónico en México 2016", de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI).

Las personas cada vez prefieren comprar más a través de este dispositivo, y no sólo eso, sino que realizan todas las etapas que les llevan a hacer la compra a través de este mismo dispositivo. Los usuarios de celulares que lo utilizan para comprar son principalmente jóvenes, los cuales usan sus dispositivos para investigar, comparar precios, buscar los detalles del producto y encontrar las tiendas cercanas. Ellos quieren acceder a internet a cualquier hora y desde cualquier lugar, según el estudio de la AMIPCI.

Un dato importante que muestra el futuro prometedor del mobile commerce es que la mayoría de los compradores estaba propensos a comprar a través de diversos dispositivos móviles en un futuro próximo cada vez más, aunque todavía la intención es un poco más alta en la computadora.

Todos estos datos arrojan una necesidad apremiante para las empresas hoy: Deben acercarse a todo este público que está accediendo a través de su celular y que ya compra con él. Más que necesidad, se ha convertido en una prioridad.

"Primero hay que pensar en móvil y luego en la computadora de escritorio. La mayoría de las búsquedas, desde el año pasado, vienen de un teléfono móvil y esto va a seguir creciendo. Los usuarios pasan frente a sus teléfonos en promedio 156 minutos por día y los revisan 200 veces en promedio por día", explica Víctor Valle, director de ventas online para los mercados de habla hispana en América Latina en Google. Así que si los potenciales clientes están en el dispositivo móvil, es necesario acercarse a ellos.

"Tienes que atacar a la gente en el medio que quieres que te compren. Si la gente ya está acostumbrada a usar el celular, atácalos por ahí para que de una vez se vayan a tu sitio", asegura Eugenio Díaz, experto en marketing digital y director general de Cerebro Smart Media.

Y es que las personas no sólo revisan su celular y navegan en él muchísimas veces al día, sino que ya están acostumbradas a comprar o al menos a realizar ciertas transacciones, tales como hacer transferencias bancarias.

En general, las transacciones realizadas a través del celular han aumentado. Casi cuatro de cada cinco usuarios realizan por lo menos un tipo de transacción. Estas transacciones son las que en parte han sido responsables del crecimiento del mobile commerce.

"Está subiendo mucho la industria y sobre todo el usuario final se está acostumbrando a este movimiento porque se ha hecho muy fluido", explica Eugenio. Este tipo de transacciones pueden servir para que las empresas "se suban al barco" y aprovechen que los usuarios están tomando esta costumbre. ¿Cómo subirse? Hay distintas formas. La que debe ser prácticamente un obligado -y todavía no lo es- es el tener el sitio web habilitado para ser completamente usable en celular. Pero hay otras formas, como la publicidad móvil y las aplicaciones.

"Pero todo esto va de la mano con las adecuaciones que tienen que hacer las marcas para que su presencia mobile sea efectiva", asegura el mercadólogo. Esto es, el que los sitios sean responsivos -que se adapte a cualquier tamaño de dispositivo-, que el sitio se vea desde cualquier dispositivo o que, en los casos pertinentes, el desarrollo de aplicaciones, por ejemplo.

ASí DEBEN SER LOS SITIOS MóVILES

Uno de los muchos retos que tienen las empresas es el generar una experiencia de compra que conquiste al cliente, lo cual es difícil incluso para las grandes corporaciones, señala Antonio Martínez, gerente de Alianzas de PayPal Hispanoamérica en un texto al respecto. Lo que las empresas deben ofrecerle al consumidor es una experiencia completa, la cual comienza por buscar precios y elegir la mejor tienda.

"En este contexto, la experiencia del cliente se convierte en algo muy importante. Cuanto mejor sea la navegación del usuario, mejor será el resultado de la interacción", sostiene Martínez. Los sitios web no sólo necesitan ser responsivos, sino ligeros, sobre todo en mercados como México en los que la banda ancha es lenta. Además debe ofrecer una interacción con sugerencias de productos basadas en compras anteriores y distintos tipos de pago, asegura.

"La parte mobile está convirtiéndose en un must, hoy necesitas que toda tu comunicación se vea desde cualquier dispositivo, pero no es fácil que las Pymes lo acepten de inicio", asegura el director de Cerebro Smart Media.

¿APP O NO?

Los consumidores que compran a través del dispositivo móvil señalan el uso de las aplicaciones como el principal motivo para elegir este medio para comprar en línea (según la AMIPCI) así que si tu negocio lo amerita, desarrollar una app es una buena idea. Pero ojo, no sólo por entrar a lo mobile des por sentado que necesitas una aplicación. "Una app no es una página de internet, es un canal de comunicación para tus clientes recurrentes", explica Díaz.

Los usuarios tienen en promedio de 10 a 12 aplicaciones en sus celulares (según cifras de Bob Dorf, uno de los creadores del método Lean Startup), lo cual da una idea de lo poco que en realidad se usan. Así que si ofreces un servicio o producto de manera diaria, te conviene abrir este canal de comunicación.

"Si la actividad de tu empresa no es algo que las personas hacen recurrentemente, no hagas una app, porque las personas la van a descargar y la van a borrar", asegura Díaz. Por el contrario, si ofreces un servicio que las personas van a utilizar de forma periódica, entonces es pertinente que realices una aplicación.

En este sentido, para decidir si es necesario desarrollar una app, necesitas analizar cuál es la necesidad que va a tener tu cliente de tu producto en cuanto al tiempo. Es muy fácil pensar que con una app te harás presente en móvil, pero la cuestión es mucho más compleja que eso. Lo que tienes que tener claro es que tu cliente tiene que ser capaz de comprarte en el móvil porque tu sitio será totalmente responsivo en cualquier dispositivo.

BUSCA A ALGUIEN QUE SEPA

Para realizar un sitio web de alta calidad -sobre todo si el tipo de empresa lo exige- es necesario la contratación de este especialista.

A él tienes que solicitarle y estar atento a que elabore este sitio de forma responsiva, lo que significa que va a adaptarse a cualquier dispositivo. El motor de búsqueda de Google (SEO por sus siglas en inglés), te posiciona mejor si tu sitio es responsivo, así que por muchos aspectos es necesario que lo hagas. "Si te buscan desde una desktop y tu página es responsiva, tienes más posibilidades de aparecer en la parte superior de la búsqueda", concluye Eugenio Díaz.

12

APP

Es el promedio de las aplicaciones de usuarios.

24

Es la cuota de mercado de la empresa Telefónica.

1

LUGAR Ocupa el celular entre los gadgets, señalan.

