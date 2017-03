Marchesín guarda buenos recuerdos

Aarón Arguijo Gamiochipi

Torreón, coah.- A paso veloz arribó ayer el plantel de las Águilas del América al aeropuerto internacional Francisco Sarabia de esta ciudad, para trasladarse de inmediato a su hotel de concentración y quedar completamente listos de cara al partido de esta noche ante los Guerreros del Santos Laguna por la jornada 6 de la Copa MX.

Decenas de aficionados asistieron a la terminal aérea para tratar de ver de cerca a los futbolistas azulcrema, quienes caminaron directo al autobús que los trasladó, siendo escoltados por personal de seguridad.

También en el hotel de concentración se dieron cita buen número de americanistas, quienes debieron aguardar detrás de vallas colocadas a la entrada del edificio, desde donde observaron a sus ídolos y algunos laguneros con suerte pudieron obtener autógrafos en sus camisetas, banderas y demás artículos del equipo capitalino.

En su breve trayecto de la terminal aérea hacia el autobús del equipo, el guardameta argentino Agustín Marchesín ofreció declaraciones en torno a su regreso a la Comarca Lagunera, ahora como guardameta del América.

"Obviamente ésta es una ciudad donde viví cosas muy lindas, una ciudad con la que estoy muy agradecido, me tocó en lo familiar compartir muchas cosas, así que estoy muy feliz y agradecido de regresar a un lugar tan hermoso", expresó el pampero.

Aunque las Águilas están prácticamente calificadas a los octavos de final de Copa MX, vienen a La Laguna a buscar un resultado favorable, según aseguró Marchesín.

"Venimos a buscar obviamente los tres puntos, venimos a sumar aunque sabemos que va a ser un partido difícil y nada, venimos a dar lo mejor", vaticinó.

Marchesín no tiene una expectativa clara de la manera en la que lo recibirán los aficionados santistas en su primer partido en Torreón, pero defendiendo la playera azulcrema, luego de que fue un ídolo en la institución albiverde.

"No lo sé, me tocó estar aquí dos años, vivir dos campeonatos, ellos (los aficionados) saben que mientras estuve acá quise la camiseta, la amé, me entregué al cien, obviamente es difícil para mí el enfrentarlos, pero hoy me debo al América y vengo a buscar los tres puntos", finalizó.