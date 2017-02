95 años defendiendo e impulsando a la comunidad

“Salir de la tribu es el comienzo de la civilización” — Karl Popper.

Lo que El Siglo de Torreón hace o ha intentado hacer a lo largo de 95 años es precisamente eso, difundir entre toda una comunidad los valores de ella misma para dejar de ser tribu, elegir por nosotros mismos y convertirnos en civilización.

Se dice fácilmente, pero la labor ha sido ardua, a veces cuesta arriba, pero siempre con la misma enjundia de confirmar la veracidad de las noticias, su equilibrio, con rigor, tratando de ser amenos.

El nuevo paradigma tecnológico del siglo XXI nos recuerda los avances del siglo XIX que introdujeron la comunicación física a través del ferrocarril y el telégrafo, y que acercaron a las comunidades cambiando la forma de vivir, y por ende, terminando con una manera de ver a las sociedades y al mundo, y modificando la condición en que se convivía, la cual peligrosamente derivó en nacionalismos, precisamente ese regreso a la tribu, que generó el siglo más violento: el XX.

Hoy por hoy la maravillosa irrupción de los medios electrónicos vía internet representa un desafío no muy diferente al que nuestros antepasados enfrentaron hace casi dos centurias. Lo que aparentemente vuelve al mundo más pequeño, la llamada globalización o mundialización, provoca miedos, incertidumbres y se corre el riesgo de caer en la tribu. Además de la rapidez de la información, el hecho de no tener un mínimo garante de veracidad, sino de repetirse en forma a veces escandalosa, hechos no existentes, rumores, calumnias y que un robot (el programa buscador), sea cual sea el que usemos y todos lo hacemos, tome las decisiones basándose en la historia de los gustos de cada usuario y no en el rigor de la verdad, peligrosamente nos regresa a esa fatídica historia de la tribu, de los nacionalismos de los siglos precedentes. A los ismos.

Y en eso está El Siglo, tratando y buscando culminar la revolución digital en todos los medios y dispositivos existentes en nuestras noticias, información y opiniones, y en los que vendrán pronto, pero manteniendo el prestigio de la edición en papel en todos los ámbitos, buscando ser más pertinentes, mejor escritos, confirmando la independencia, pedagogía y rigor que nos han caracterizado a lo largo de estos primeros 95 años.

Este especial que te entregamos, querido lector, busca ser un testimonio de lo que hemos hecho en estas nueve décadas y un lustro. Por qué somos el Defensor de la Comunidad, por qué hemos sido valorados, por qué ofrecemos información, opinión, modos de ver, que no hay en otros sitios. Por qué la palabra Acción está en nuestra camiseta. Nuestra fuerza es nuestra gente, los profesionales que buscan la información día a día, los que la confrontan, verifican y llevan a cada una de las personas que nos lee, en papel, tabletas, teléfono, computadora o en la red.

Este Testimonio es tuyo, es tu Siglo de Torreón