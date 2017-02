No podemos seguir con miedo: Astrid Silva

DURANGO, DGO.-

LA LAGUNERA LE RESPONDERÁ A TRUMP EN EL CONGRESO DE EU

Elegida por los demócratas para responder en español al mensaje de Donald Trump hoy, en el Congreso de Estados Unidos, la activista Astrid Silva, nacida en Gómez Palacio, Durango, nos da una idea sobre lo que será su mensaje: "ya no podemos seguir con miedo".

En entrevista telefónica, Silva, catalogada por el Partido Demócrata como "el rostro de los indocumentados en Estados Unidos", asegura que para ella lo más importante es que todos aquellos que no tienen papeles "sepan que no están solos, que hay mucha gente que está luchando por todos nosotros. Ya no podemos seguir con ese miedo, porque precisamente ese miedo lo único que nos ha conseguido es que Trump sea Presidente", dijo.

Al cuestionarle si el discurso de Trump ha 'encendido' a los cientos de grupos de odio en EU, la lagunera responde: "Definitivamente, éstas personas creen que ahora tienen la puerta abierta para poder ser más racistas que lo que han sido en el pasado".

La 'dreamer' asegura que a través de las redes sociales pueden constatar que se han intensificado los ataques, que se difunde mucha información falsa de redadas que siembran temor, pero que también han servido para poder dar a conocer más información a todos los que están en una situación delicada en EU.

"Para nosotros es muy importante que la gente latina esté educada, hemos realizado talleres comunitarios para que realmente sepan lo que está pasando y lo que puede pasar", agrega.

"Queremos salir adelante. Yo sé del miedo que tenemos. Yo sé lo que se está viviendo, pero tenemos que echarle ganas y no desanimarnos, porque a pesar de los tiempos difíciles vamos a salir adelante. Queremos dejar en claro que Estados Unidos no es un negocio para nosotros, es el hogar de millones de familias con sueños e ilusiones", finalizó la duranguense.