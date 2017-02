Habrá oportunidades para todos

TORREÓN, COAH.-

Humberto Vázquez Frayre

- El más de medio centenar de peloteros que estarán en la pretemporada de Vaqueros Unión Laguna tendrán la misma oportunidad para ganarse un lugar en el roster final para la temporada 2017 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Así lo dejó claro el mánager guinda, Ramón Orantes, quien por otro lado se mostró contento con la respuesta de sus peloteros en el primer día de trabajos en el Estadio de la Revolución, donde estuvieron presentes David Cárdenas Cortés, gerente general del club y Francisco "Chipper" Méndez, director deportivo.

"Todos tendrán la misma oportunidad, desde el novato hasta el veterano, aquí nadie es seguro, tienen que venir y ganarse el puesto. El que muchos ya estén aquí, demuestra disposición y compromiso, para buscarse un lugar", dijo el oriundo de La Paz, Baja California Sur.

Orantes Rodarte también se dijo contento, ya que la directiva le ha dado jugadores de gran nivel, además de la confianza suficiente, para sacar junto a los jugadores, adelante este proyecto en lo que será su primera campaña como timonel.

"Para el día 5 de marzo, debemos tener a todos, a los infielders y outfielders, en la semana nos enfocaremos en la preparación física y en el bullpen, la próxima semana ya tiraremos y para el día 11 comenzaremos con los juegos de preparación".

El próximo lunes 6 de marzo, Vaqueros estarán sobre la grama del inmueble de la avenida Juárez, ya que el fin de semana estarán fuera de la Comarca, debido a la celebración del XXIX Maratón Internacional Lala, por lo que no hay disponibilidad de habitaciones en los hoteles para los peloteros.

El mánager sabe que la pretemporada es lo más difícil para todo el staff que tiene a su mando, para detectar a los jugadores con los que contarán, además de detectar los puntos débiles del equipo.

"En primer lugar, hay que darle respeto a los muchachos y luego ganarme el respeto de ellos, no como su mánager, sino como su amigo, para sacarle el extra a cada uno de ellos".

Aunque el llamado para el día inaugural del Spring Training era para lanzadores y receptores, varios de los infielders como el caso del bajacaliforniano Ricky Álvarez y el lagunero Carlos González, hicieron acto de presencia y se pusieron a trabajar en el aspecto físico.

Ambos estuvieron en el primer grupo para la práctica de bateo, que incluyó también al californiano Jonathan Duane Jones Jr. y el venezolano René Paredes.

En el segundo pelotón, estuvieron los cinco catchers que estarán en la pretemporada, el sonorense Alfredo Flores, el tijuanense Carlos Mendívil, el sinaloense Abraham López, Armando Lomelí Jr. de Los Ángeles, California y Jesús Jiménez de La Paz.

"La última incorporación que tuvimos fue la de (Dustin) Crenshaw, ya estamos completos, además de contento y feliz, porque hay gente nueva, que quiere hacer bien las cosas y mostrar lo capaces que son a este nivel, es lo más importante, que tengan esa hambre de hacer bien las cosas y ganarse un lugar en el equipo.

Por último, indicó que la plaza de Torreón le trae muchos buenos recuerdos, ya que como pelotero cada vez que llegaba a jugar con equipos rivales, la gente lo trató bien pese a ser visitante, reconociendo que la gente lagunera sabe de beisbol y le da su lugar a cada persona.

El cuerpo de lanzadores de Vaqueros está en pie de guerra. Varios de sus elementos buscan contribuir para que los laguneros clasifiquen a los playoffs y luego busquen el campeonato del circuito veraniego.

Para el zurdo mazatleco Édgar Osuna, el estar en el campo de entrenamientos en Torreón y trabajando a tope, es motivo de felicidad y estar contento, sabiendo de las necesidades que tienen los seguidores del equipo.

"Es una afición que tiene mucha hambre en título, la oficina está trabajando bastante bien, trayendo jugadores de calidad, experiencia y jóvenes con calidad, por lo que estamos preparándonos lo mejor posible para dar un buen espectáculo".

Dijo que le gusta mucho poner sus bolas en la zona de strike, además de dominar a los bateadores, en lanzamientos que van desde los cambios de velocidad, hasta las curvas y rectas, los cuales domina en el diamante.

Señaló que tanto la LMB como la del Pacífico, son las ligas muy parejas en cuanto al nivel competitivo, ya que los equipos se arman bien y trabajan a un nivel óptimo.

"Vaqueros está para todo, pero no hay que adelantarnos mucho, hay que ir paso a paso, armar un buen staff de pitcheo".

Sobre el manager Orantes advirtió, que es una persona con bastante experiencia como jugadores, por lo que eso les ayudará mucho, ya que ahora como mánager, amigo, instructor, es una persona bien preparada".

Por su parte el capitalino Miguel Quevedo, procedente de los Leones de Yucatán y campeón en el Pacífico con las Águilas de Mexicali, expresó que es un orgullo estar en la Comarca y representando a Vaqueros, un equipo con el que originalmente había firmado tiempo atrás.

"Estamos desde el principio aquí para ayudar al equipo y mis compañeros, el primer objetivo es quedar campeón, con el respaldo que ya llevo varios años en la liga".

Sabe que los guindas son un gran club, por lo que ya trabaja al 120 por ciento, donde sus buenas actuaciones con la novena de Mérida el año pasado y recientemente con la bajacaliforniana, lo avala para colaborar con los laguneros.

Agradecido con la institución

El nuevo coach de pitcheo Octavio Álvarez se siente agradecido de iniciar una nueva temporada, ahora con equipo diferente, "Muy contento de pertenecer a esta organización, veo muchos jóvenes con mucho talento, vamos a estar muy bien".

"Gracias a Dios me tocaron buenas temporadas en el invierno y en el verano, ahora cumplo 10 años como coach, sumando experiencias siempre, hay cosas que me han marcado en mi carrera y vengo a enseñar y mantener las cosas positivas", menciona el ex ligamayorista que ahora cumplirá una década como coach.

"Bueno es un proceso para cada quien, enfocarse un poco más con los jóvenes para que se pulan un poco más rápido, los veteranos ya saben qué es lo que tienen que hacer, la confianza se la debemos de mostrar desde el más joven hasta el más veterano, saberles ver y darles el conocimiento y mostrarles lo que está mal y hacerlos ver para poderlo corregir".

"Somos un grupo de coaches que sabemos quiénes somos cada uno, sabemos cómo trabajamos, somos un buen grupo y creo que vamos a ser mejor durante la temporada". Comentó sobre sus compañeros en el cuerpo técnico.

Vaqueros la campaña anterior fue el equipo con mejor porcentaje de carreras limpias permitidas en la zona norte, a lo que Álvarez se refirió "Mi reto es eso, mantener el equipo igual, tener el equipo en primer lugar de pitcheo, nos estamos preparando no nada más para llegar a playoffs, sino llegar a la final y ganar el campeonato".

Por último, el coach de pitcheo mandó un mensaje a la afición. "Yo me retiré aquí, me da mucho gusto regresar ahora como coach, les mando un saludo y un fuerte abrazo, aquí vamos a estar para darles una muy buena temporada".