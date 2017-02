Activistas lanzan el movimiento Ahora

EMILIO ÁLVAREZ DE ICAZA ASEGURA QUE EL SISTEMA REQUIERE UNA SACUDIDA

Activistas encabezados por Emilio Álvarez Icaza, extitular de la CIDH, lanzaron ayer el movimiento Ahora, y llamaron a acabar con la "partidocracia" y construir una serie de candidaturas independientes rumbo a las elecciones de 2018, incluida la presidencial.

En la Plaza de la Tres Culturas, señalaron que la clase política le ha fallado a México y que el PRI, el PAN, Morena y los caudillos no son una opción viable para acabar con la crisis nacional.

"¡Ya se les acabó la fiesta!", dijo Álvarez Icaza, quien será candidato presidencial en caso de que logre recabar el apoyo de 80 mil ciudadanos de aquí a septiembre.

"Vamos por un cambio de régimen", señaló.

El exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostuvo que el actual es un momento histórico del país en el que el sistema requiere de una fuerte sacudida.

La transformación de la nación, agregó, debe radicar en un programa de gobierno que se enfoque en la educación, el respeto a los derechos humanos, la inclusión de grupos vulnerables, en acabar con los privilegios de la clase política y en erradicar los compadrazgos.

También en impulsar la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

"La clase política le ha fallado a la gente en lo más básico", indicó Álvarez Icaza.

En su "Planteamiento político", Ahora destaca la capacidad de diálogo del también ex Ombusdman del DF para la construcción de la democracia en México.

"Ahora pone a consideración de quienes avalen este movimiento a Emilio Álvarez Icaza Longoria como la persona a quien hemos solicitado asuma la responsabilidad de encabezar este movimiento y en quien podemos depositar la responsabilidad de representarnos con una candidatura a la Presidencia de la República Mexicana", se indica.

Asimismo, señala que están abiertos a ir con un partido o una coalición de partidos en la contienda electoral.

En el mitin, el académico Sergio Aguayo anunció que estará a cargo del Comité de Ética Pública y Anticorrupción del movimiento.

Reiteró que México vive una crisis sistemática y es momento de rescatar a la democracia.

"Los políticos jamás hubieran llegado al poder sin nuestros esfuerzos; las cuentas que nos han entregado son francamente mediocres", dijo.

El politólogo añadió que, aunque respeta la honestidad de Andrés Manuel López Obrador, lamenta que el líder de Morena sume a su partido a gente acusada de corrupción.

"Me entristece y me desconcierta que siga manteniendo e incorporando a su equipo a gentes curtidas en el arte del 'moche' y la cuota, me desconciertan su silencio y su indiferencia ante las causas de la sociedad civil", indicó.

El exconsejero electoral Alfredo Figueroa, quien fue nombrado coordinador del movimiento, adelantó que realizarán una gira por todo territorio nacional.

En tanto, el activista Javier Sicilia dijo que la partidocracia ha destruido al país y lo ha convertido en una fosa común, por lo que resulta necesaria una revolución no violenta para refundar a México.

El Universal

Se 'destapa' para 2018

Emilio Álvarez Icaza Longoria, se "destapó" como aspirante a la candidatura presidencial en 2018, en torno a la cual se constituyó este domingo el movimiento Ahora.

Vamos, dijo el también exombusdman capitalino, por el fin de la presidencia imperial, por un régimen de derechos donde todos tengan cabida y respeto y donde los balances democráticos funcionen, por el destierro de las prácticas de "cuotas y cuates".

Entre los más de 500 asistentes, según los organizadores, se vio a militantes de la corriente Galileos del PRD, como Fernando Belaunzarán, el secretario de Jóvenes Sergio Leyva y el exdiputado Miguel Alonso Raya, "nos sumamos" expresó el primero, vocero de esa expresión perredista al dar su apoyo a Álvarez.

"Para salir de esta crisis necesitamos más democracia, no es opción que quienes se colocan cono alternativa nos pidan confianza ciega y obediencia incondicional". (Agencias)