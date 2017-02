Cierra 'Lucho' Salinas proceso de apoyo ciudadano en Torreón

TORREÓN, COAH.-

El aspirante a la candidatura por la vía independiente a la gubernatura de Coahuila, Luis Horacio "Lucho" Salinas, cerró su proceso de "apoyo ciudadano" en Torreón solicitando firmas entre los asisten al Paseo Colón.

De acuerdo con el propio aspirante, se han logrado reunir cerca de 43 mil firmas en los 38 municipios, de las 30 mil 500 que exige el Instituto Electoral de Coahuila.

El plazo que para los aspirantes a la candidatura por un partido político se definió como precampaña, y que para los independientes fue el proceso para solicitar el apoyo ciudadano, inició el 20 de enero y concluirá el 28 de febrero.

"Estamos muy contentos porque hemos recibido el apoyo ciudadano, que son sus firmas por lo cuál hemos podido rebasar por mucho la meta de 30 mil 500 firmas hasta el día de hoy hemos captado 43 mil firmas y seguimos captando" dijo "Lucho".

Asimismo denunció que no pudo captar más firmas debido a que muchos ciudadanos habían entregado su credencial para votar para poder recibir los apoyos del gobierno que se están entrando como despensas, tinacos, cemento y más.

"Si no hubieras sido más, algunos ciudadanos nos dijeron yo quiero firmar pero no tengo credencial porque la entregué para poder recibir un apoyo; hemos encontrado que estas viejas prácticas están a la vista de todo, tenemos fotografías, tenemos vídeos en donde restan entregando muchas despensas, muchos tinacos, en un proceso preelectoral que no debería de estar sucediendo y mucho menos porque es una ilegalidad el retener la credencial de elector de un ciudadano", dijo Salinas.

Adelantó que en su momento se utilizarán.

Será el miércoles uno de marzo que el aspirante entregue todas las firmas reunidas al IEC para su validación.

El resultado lo pasará ante el Instituto Nacional Electoral, para dar una respuesta el 23 de marzo para un posible registro como candidato.