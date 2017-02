'Amañan' precandidaturas

ACCEDEN ESPACIOS EN RADIO Y TV PARA MEDIR SU POPULARIDAD ANTES DE LAS CAMPAñAS

EL SIGLO DE TORREÓN

Partidos en Coahuila definen candidatos y "simulan" precampañas para acceder a espacios en radio y televisión y medir su popularidad antes de las campañas electorales para gobernador.

Los precandidatos han aceptado que este proceso les permite medir su popularidad y saber con cuántos simpatizantes pueden contar. Este "juego" les ha costado impugnaciones ante los órganos electorales.

De acuerdo al Código y calendario electoral las campañas inician el 2 de abril y acaban el 31 de mayo. Para ello el Consejo del Instituto Electoral de Coahuila designó tiempo de propaganda en radio y televisión. No obstante, los que aspiren a la gubernatura podrán obtener más tiempo de propaganda si en su partido hay otro aspirante y se realiza un proceso interno. Para precampañas se destinaron 2 mil 395 promocionales en radio y televisión. El financiamiento público no se modifica.

Quien decidió contender por un cargo de elección popular debió renunciar a cargos en cualquier de los tres niveles de Gobierno y abstenerse de promoción, hasta iniciar la campaña, por ello las precampañas dan la posibilidad de buscar la simpatía del electorado sin violar el Código Electoral.

En este proceso electoral para renovar gobernador fue evidente que los partidos definieron candidatos y decidieron realizar campaña con candidatos contrincantes con poca exposición ante la ciudadanía, lo que ha derivado en impugnaciones contra PRI, PAN y Morena. Partidos a los que acusan de amañar campañas.

En el caso del PRI, desde el 2015 hubo denuncias ante medios de comunicación contra el Partido, por favorecer al entonces alcalde de Torreón Miguel Ángel Riquelme.

El 15 de agosto de 2015, el entonces secretario de Desarrollo Rural, Noé Garza, acusó a Riquelme de actos anticipados de campaña al realizar "reuniones con amigos" en todo el estado para promocionarse y pedir apoyo rumbo a la candidatura. Riquelme documentó estas reuniones a través de fotografías en redes sociales.

Tras este señalamiento Noé Garza fue destituido de la Secretaría el 25 de agosto del 2015 y el 21 de septiembre de ese año renunció al PRI al indicar que deseaba buscar la gubernatura y en su partido no veía un proceso equitativo. Cabe mencionar que Garza no se registró como aspirante a candidatura independiente.

Un año después, el 14 de diciembre de 2016, Javier Guerrero, anunció que renunció al PRI después de 40 años de militancia, porque deseaba competir por la candidatura, pero en el partido no era equitativo, ya que se favorecía a otro candidato: el oficial. El 4 de enero de 2017, la senadora Hilda Flores anunció que solicitó licencia para buscar la candidatura de su partido como lo había prometido en diciembre de 2016 durante su informe de trabajo en Torreón.

El 17 de enero del este año, Hilda Flores declinó en su aspiración por la candidatura a la gubernatura y Miguel Riquelme se perfiló como el único aspirante.

Flores argumentó que decidía declinar para no dañar la unidad. Un día después, 18 de enero, se llevó a cabo el registro de aspirantes a la candidatura. Como ya se esperaba Riquelme acudió en medio de tres mil personas que lo recibieron. Previo a ello el cetemista Berino Granados se había registrado sin grupos de apoyo.

Granados ha sido regidor en Saltillo en tres ocasiones y se ha desempeñado como secretario General Adjunto de la CTM. Aunque no se logró obtener su agenda, este medio documentó la visita a siete municipios.

En entrevista al Siglo de Torreón, Miguel Riquelme aceptó que la Ley Electoral debe de ser modificada.

-¿Si los candidatos ya están definidos de manera extraoficial, todo lo demás no parece una simulación?, Se le cuestionó el pasado 10 de febrero.

"La Ley permite hacer campaña siempre y cuando haya competencia. Yo tengo a Berino que probablemente en la carrera por la candidatura soy mas conocido, pero él también en la CTM. Coincido contigo, probablemente habría que modificar las reglas" más allá de eso el proceso ratifica con cuántos priistas y militancia se puede participar en las elecciones, no las del 26 de febrero, sino del 4 de junio, respondió Riquelme.

PAN En el Partido Acción Nacional instaló una mesa política en julio del 2016 rumbo a las elecciones 2017.

El entonces alcalde de Saltillo, Isidro López, el alcalde de Monclova, Gerardo García, los senadores Silvia Garza y Luis Fernando Salazar, así como Marcelo Torres Cofiño exlegislador y Guillermo Anaya exalcalde de Torreón hicieron publica su aspiración por contener.

El 14 de enero, Salazar denunció ante medios de comunicación y redes que el proceso interno estaba amañado y que el líder Nacional, Ricardo Anaya favorecía a Guillermo Anaya, por lo que el proceso era una simulación.

El 16 de enero de 2017, el PAN rechazó manipular el proceso y el resto de los aspirantes dieron su voto de confianza. Mientras que Salazar llamaba traídor a su líder.

Los panistas indicaron que Anaya era el aspirante más competitivo. Aseguraron que así lo posicionaban estudios de Buendía &Laredo y Varela y Asociados.

El 23 de enero, Salazar declinó a favor de Anaya. Al día siguiente se realizó el registro de precandidatos. Además de Anaya se registró Roberto Carlos López García. En el caso de Anaya de forma diaria se daba a conocer sus actos de precampaña. Mientras que de López García nunca se supo de eventos. El partido ni siquiera le destinó tiempo en radio y televisión. Ante esta situación el 22 de febrero, la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó que se suspendieran de inmediato todos los spots donde apareciera Anaya.

Se argumentó que López García había cedido su tiempo en radio y televisión a Anaya, pero eso no exime al PAN para garantizar el cumplimiento del principio de equidad. Y por eso se ordena el retiro de spots. A la par, el panista Gerardo Valenzuela impugnó el proceso ante el Instituto Electoral Local al indicar que el también buscaba participar, pero no lo hizo porque ya se tenía definido el candidato.

En entrevista para El Siglo de Torreón, el 16 de febrero, Anaya aceptó que las precampañas son utilizadas para tener mayor exposición en medios.

-¿No es una simulación las precampañas cuando ya se sabe quién va a ser el candidato?, se le cuestionó.

"La ley así lo marca, tiene que haber al menos dos precandidatos para que haya tiempo en televisión y en medios de comunicación para exponer la ideas ante la militancia", respondió.

-¿Tiene sentido?

"Tiene sentido para que no estés en desventaja con otros partidos y sus precandidatos como el caso del PRI, ellos hacen el mismo procedimiento y no nos podemos quedar atrás. Tenemos esta ley y con estas reglas hay que jugar. Ojalá y cambien luego para que si sólo tienes un candidato se le permita la exposición", declaró Guillermo Anaya.

MORENA El proceso de selección de candidato a gobernador en Morena también fue cuestionado y llevado a tribunales.

En 2016, el empresario Armando Guadiana indicó que le gustaría ser gobernador. Sin pertenecer al partido, Andrés Manuel López Obrador lo nombró Promotor de la Soberanía Nacional y realizó una gira del 31 de agosto al 14 de septiembre por 18 de los 38 municipios.

El 18 de enero, se llevó cabo el preregistro. A la convocatoria acudieron Armando Guadiana y Raúl Yeverino. En el caso de Yeverino no se difundieron sus eventos de precampaña.

El 7 de febrero se dio a conocer que el proceso fue impugnado ante el Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación por Javier Plata Villarreal quien indicó que se registró como precandidato pero no se le dejó participar. E indicó que Yeverino no puede ser precandidato porque es Presidente del Consejo de Morena y no debe ser juez y parte.

EL SIGLO DE TORREÓN