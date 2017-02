Semar recupera control de puertos

Debido a que los puertos mexicanos se convirtieron en un atractivo para actividades ilícitas, el próximo 17 de junio la Secretaría de Marina (Semar) tomará el control de las 103 capitanías de puerto que existen en el país. Lo hará en medio de señalamientos de que en 41 años a las áreas portuarias no se les invirtió ni un solo centavo y tampoco se fortaleció a las autoridades, las cuales además tenían un presupuesto reducido, trabajaban con personal insuficiente y con el equipamiento inadecuado.

Fue "un error" quitarle la capitanía de puertos a la Semar en 1976, porque desde ese año no se les ha invertido lo suficiente, además de que no cuentan con el equipamiento adecuado, que es totalmente ineficaz, afirma el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, titular de Semar. "No les invirtieron ni un solo centavo, no fortalecieron a la autoridad, (trabajan) con un presupuesto reducido, con personal insuficiente, equipamiento inadecuado", explica.

Frente a este panorama, la solución del Estado mexicano fue regresarle a la Semar las capitanías de puerto, las cuales mantenía en su poder desde 1821 hasta 1976.

[NACIONAL 3A]