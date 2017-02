Tras 'guerra verbal', llega la hora de jugar

Agencias

CIUDAD DE MéXICO. - Jamás se han visto frente a frente... Y es altamente probable que este sábado por la noche tampoco suceda, ya que el argentino está suspendido por su expulsión frente al Guadalajara, pero eso no evitó que Ricardo Antonio La Volpe y Francisco Jémez convirtieran en asunto personal el Clásico Joven que se efectuará sobre el campo del estadio Azteca.

Con apenas siete y seis unidades cosechadas respectivamente, el América y el Cruz Azul necesitan ganar para no rezagarse más en la tabla de posiciones, pero sus estrategas añadieron un peculiar condimento durante los más recientes días.

El "Bigotón" inició todo al criticar la metodología de timoneles que llegan a México, aunque no habló directamente de quien está al frente de los Cementeros.

"No me gusta hablar de los [directores] técnicos, porque debo tener un respeto, pero el 'vende humo' siempre se nos puso en México, y me considero mexicano porque aquí me formé. Entonces, el 'vende humo' les gusta", sentenció el sudamericano, en entrevista con Televisa Deportes Network. "No sé lo que él [Jémez] trabaje, pero pasó en Santos [con el portugués Pedro Caixinha] de llamar al jugador para que desayune, terminar el entrenamiento para que coma... Ya estoy por retirarme y no me llena".

"Que me dicen si trabaja en el gimnasio, en la alimentación... No creo en eso. Es vender humo".

El europeo trató de apagar la hoguera con un cerillo, al responder durante la conferencia de prensa posterior al partido de Copa MX en el que La Máquina goleó al Querétaro (3-0).

"Si lo ha dicho, [porque] no lo sé, sé muy bien lo que está buscando y no lo va a encontrar", dijo. "Y si lo ha dicho, lo invito a que se venga a un sitio escondido, donde no nos vea nadie, donde nadie nos interrumpa, y que me diga lo que tenga que decir. Ese es un acto de valentía".

"Si él quiere entrar a un juego, calentar el partido, si tiene algo, nos vamos los dos solitos y ahí podemos arreglar nuestras diferencias como las arreglan los hombres".

Pocas horas después, ambos intentaron matizar sus palabras, mas sentenciaron que la esencia de sus discursos se mantenían. Bastante tarde. El Clásico Joven había recibido un inesperado aderezo.

Que se suma a la necesidad de dos clubes diseñados para dar la vuelta olímpica, aunque con pobres resultados durante las siete jornadas iniciales del Clausura 2017.

Las Águilas llegan en el puesto 14, con tres partidos sin ganar (un empate y dos derrotas), así como 278 minutos de Liga sin anotar. Su adversario es antepenúltimo de la clasificación. Apenas el miércoles rompió una cadena de nueve juegos oficiales sin triunfo. Oscuro panorama para dos hombres que se robaron el show previo.

Aunado a los cinco torneos consecutivos sin clasificar a la Liguilla, lo que le genera problemas en la tabla de cocientes, el Cruz Azul debe lidiar con otra carga que empieza a ser importante: el dominio que, poco a poco, el América le impone.

Racha americanista

La Máquina llega al Clásico Joven con una cadena de cuatro juegos sin vencer al América (un empate y tres derrotas).

Su más reciente victoria sobre el rival más acérrimo data del sábado 4 de octubre de 2014, cuando goleó a las Águilas (4-0), con tantos de Mariano Pavone, Christian Giménez, Gerardo Flores y Joao Rojas.