No quise OFENDER a 'Luismi', dice 'El Potrillo'

GUADALAJARA, Jal.- Tras cuatro años de espera, "El Potrillo" Alejandro Fernández lanza nuevo material discográfico en medio de la polémica por el pleito legal que tiene en contra de Luis Miguel, a quien acusa de incumplimiento de contrato.

En conferencia de prensa en la ciudad de Guadalajara, Alejandro Fernández no quiso ahondar sobre la situación y se limitó a decir: "Estas cosas solamente se pueden hablar con los abogados y no puedo abrir la boca puedo decir nada. Las cosas legales las van a ver los abogados".

Al referirse a la foto que publicó en Instagram en donde parece que está jugando con el sol y que parecería una clara referencia a Luis Miguel, contestó: "No sé por qué se lo tomaron tan a pecho, yo creo que no fue nada personal, en verdad, me salió del alma. Si a alguien le quedó el saco ese ya no es mi problema".

Se justificó luego poniéndose él mismo como ejemplo: "Es como si algún otro artista sacara algún tema con algún potrillo, que hiciera alusión a eso y yo me lo tomara muy personal. Digo, lo he visto de mi padre y mi padre me ha enseñado a tener muchísimo respeto por mis compañeros colegas y jamás faltaría el respeto de esa manera. Si lo hubiera querido hacer, lo hubiera querido hacer de otra forma y ahí sí se hubiera notado".

Señaló que la comparación con el sol, (que es también el apodo con que se conoce a Luis Miguel) es algo que ha hecho varias veces: "En Instagram tengo también otras fotos donde estoy jugando con el sol y salgo con otra frase que dice, desde hace muchísimos años, 'estoy tratando de ayudar salir al sol'. Ahí no lo tomaron tan personal ¿verdad? Creo que se está viviendo un momento difícil y por ahí mucha gente susceptible se enfadó y pues no fue nada personal".

Aunque al cantante se le preguntó en varias ocasiones sobre el mismo tema, se contuvo de dar más información y dijo que la paciencia era su mejor aliada en esta situación.

El cantante fue cuestionado sobre la reciente decisión del grupo Café Tacvba de dejar de tocar uno de sus temas (Ingrata) por el tema de la violencia de género, recordó que él también ha tenido el mismo problema al ser sus letras juzgadas en algún momento.

"Yo creo que la música puede influir a motivar a algunas cosas machistas pero también depende del cerebro, puede ser algo aislado, no sé. Café Tacvba sus motivos habrá tenido para sacar esa canción que a mí en lo personal no se me hace que está insultando a nadie y me parece una canción creativa y muy divertida pero yo he tenido muchos problemas con eso.

"Es parte de nuestra cultura, en donde estamos riéndonos de nosotros mismos pero si hay alguien que se sienta ofendido y la persona que es el responsable de cantarlo tiene el poder para decir no la vuelvo a cantar, pues qué bien, lo felicito".

Fernández recibió Disco de oro por parte de su disquera a una semana del lanzamiento del disco Rompiendo Fronteras, así como otros reconocimientos a su producción anterior Confidencias Reales.

Sobre Rompiendo Fronteras, adelantó que aún existen nuevas canciones y colaboraciones que no han salido a la luz, así como canciones que están en proceso de desarrollo, mismo que podría involucrar como Tigres del Norte y "El Buki". Destaca el hecho de que en este disco es la primera vez que colaboró con Mario Domm para unos cuantos temas.

Como parte de la presentación, este sábado se realizará una cena-subasta en el Instituto Cultural Cabañas a beneficio de la fundación creada por el propio Fernández en noviembre del año pasado y que nació con la idea de promover el desarrollo de las comunidades y los pueblos indígenas.

Respecto a la fundación, externó que su hija está interesada en involucrarse en ella así como en el diseño: "Deseo que sigan viviendo nuestras raíces y nuestra cultura, que no vaya a ser por falta de recursos que vayan a dejar de hacer lo que tanto nos representa en México. Tal vez en algún momento sea la presidenta".

Al evento del día domingo, cuyo costo de los boletos rebasaron los 5 mil pesos, se espera la asistencia de más de mil personas.

Efe