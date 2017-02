Iglesias quiere que le subas a la radio

EL SIGLO DE TORREóN

Enrique Iglesias está a punto de estrenar su nuevo sencillo Súbeme a la radio con su respectivo video clip.

Ya se acerca el momento más esperado por sus millones de fans alrededor de todo el mundo, el estreno del tan comentado vídeo que Enrique filmó en Cuba; y que paralizó por tres días tráfico de La Habana con miles de personas que se dieron cita en las locaciones para conocer y estar cerca de su ídolo.

Se armó una fiesta en las calles de La Habana masiva con escenas cargadas de adrenalina donde hasta estuvo en el borde de un edificio cantando sin arnés. El galardonado intérprete español se llevó una gran sorpresa al ver el increíble recibimiento que le dio la Isla.

El 100 por ciento de las escenas se hicieron en locaciones espectaculares en el casco viejo de La Habana.

Súbeme la radio es el título de este tema que sigue en la línea de los anteriores éxitos pop urbanos de Enrique, FT. Descemer Bueno y Zion y Lennox. El tema es alegre y pegajoso, muy al estilo del llamado "Rey del Pop Latino", según menciona un comunicado enviado por la oficina de Enrique.

"Crecí en Miami, tengo muchos amigos cubanos y me apetencia la idea de hacer algo en la Isla. Después de hacer varios videos con Alejandro Pérez, tantas colaboraciones que he realizado con mi amigo Descemer Bueno y después del éxito que obtuvimos con Bailando y mis amigos de Gente de Zona todo apuntó a que era el momento", comentó Enrique.

El astro decidió usar para el vídeo la misma camiseta con la que sufrió el accidente del dron, misma que fue reproducida y puesta a la venta para generar fondos y apoyar la causa de Save The Children, una entidad que siente muy cercana a su corazón y que anualmente ayuda a miles de niños necesitados y sin recursos.

En el vídeo lleno de color y sabor latino participan hermosas modelos y bailarinas locales así como renombradas escuelas de bailes cubanas.

Cabe destacar que la coreografía de Bailando, el video con más reproducciones en la historia de la música latina (2.5 billones) fue también filmada en parte en Cuba.

El director Alejandro Pérez asegura que trabajar con Enrique es siempre una aventura sensacional y aunque haya un plan concebido él siempre está abierto a crear e improvisar nuevas cosas sobre la marcha.

"Conozco a Enrique desde hace 12 años y desde entonces hemos escrito muchas canciones juntos, algunas de ellas grandes éxitos de la música latina como: Bailando, Loco, El Perdedor, Cuando Me Enamoro, Lloro Por Ti, No Me Digas Que No, Ayer, entre otras. Trabajar con Enrique es intenso ya que siempre intentamos mejorarnos, superarnos, sacar lo mejor de nosotros mismos y probar que no hay límites para tratar de escribir un nuevo hit", comentó Descemer en la misiva.

Cortesía