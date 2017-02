TORREÓN, COAH.-

Representantes empresariales que participan en el Comité Técnico del Impuesto Sobre Nóminas (ISN) emplazaron al Gobierno del Estado para que obligue al Secretario de Finanzas del Estado, Ismael Ramos Flores, a presidir la primera reunión del 2017 en Torreón en el que se aprobará el paquete de obras a realizar este año.

Aseguran que no quieren a otro funcionario estatal de lo contrario, no sesionarán. Dicen que siempre mandan a Bona Vásquez Ibarra Coordinadora de Programación y Presupuesto de Coahuila para coordinar estas reuniones pero no resuelve nada.

Luego que desde agosto del año pasado no se ha reunido, quieren pedirle cuentas a Ramos Flores de las obras que no se han terminado del año pasado y las condiciones económicas que se tienen para este año.

Señalan que es importante porque ya tienen la lista de las obras para 2017 y que previamente se les mostró para que la analizaran y expresaran sus puntos de vista.

Son un total de 14 obras por un monto de alrededor de 257 millones de pesos y el paquete tiene que ver principalmente con vialidades, así como equipamiento para parques industriales.

Para “cabildear” las obras que apoyarán, representantes de los organismos empresariales que tienen participación en el comité se reunieron este miércoles y harán algunas contra-propuestas en la reunión del jueves.

Pidieron la asistencia del director de Obras Públicas, Gerardo Berlanga Gotés, para que les explicara las factibilidades técnicas de varias de las obras y su impacto social y urbano.

Los empresarios destacan la necesidad de que se realicen proyectos ejecutivos para solucionar la problemática del congestionamiento vial en el crucero de Cuatro Caminos y bulevar Independencia-Diagonal Reforma.

Eduardo Castañeda Martínez representante de la Cámara de la Propiedad Urbana (CPUT) ante el ISN, dijo que por ejemplo se dejó pendiente de discutir una partida de 40 millones propuesta como equipamiento para el parque Industrial Centenario.

“Otra por ejemplo en la que no estamos de acuerdo es en la introducción de una línea de drenaje sanitario de 30 pulgadas de forma independiente en la Ciudad Industrial de Torreón y que lleva un monto de inversión de 4.5 millones de pesos. Es para beneficiar a una empresa de lácteos que consideramos tiene capacidad económica para hacer sus propias descargas“.

Berlanga Gotés dijo que “todas las propuestas de obras se consensan previamente con los representantes empresariales que analizan la pertinencia de ellas y nosotros les respaldamos en cuanto a la factibilidad”.

Muestra de ello es que se acordó asignarle 3 millones de pesos para el proyecto ejecutivo de la solución vial para el crucero de “Cuatro Caminos” Adelanta que se tienen por lo pronto 4 opciones viales para mostrarlas y se verán junto con los representantes de las tiendas departamentales ubicadas en el entorno.