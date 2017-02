'Hasta que la dignidad se haga costumbre'

EL EVENTO SE REALIZó EN EL MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGíA E HISTORIA

Más de 10 años después de que fueron encarceladas y siete después de liberadas, la PGR reconoció públicamente la inocencia de Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González.

"Reconozco públicamente su inocencia respecto a los delitos que se les atribuyeron y por lo que de forma injusta fueron privadas de su libertad", dijo el procurador Raúl Cervantes, quien después les ofreció disculpas.

Al evento en el auditorio del Museo Nacional de Antropología acudieron integrantes de organismos internacionales, defensores de derechos humanos, víctimas de delitos, senadores y otros funcionarios.

Frente a ellos, las tres mujeres otomíes recalcaron que a pesar de considerar el acto como una victoria, éste no las hace felices ni las satisface.

"Estaría yo contenta el día que se acabe la injusticia, cuando seamos respetadas y nos respeten como indígenas", señaló Jacinta Francisco.

Alcántara, tras suspender por el llanto su narración de lo que vivió en prisión, dijo que su esperanza es que el personal de la PGR ya no se equivoque.

Para González, el acto de ayer fue como cerrar casi 11 años de lucha, desde que fueron detenidas en octubre 2006, acusadas falsamente de secuestrar a seis agentes federales.

"Quisiera pedirle, señor procurador, que se comprometa a que ya no va a volver a suceder, que las autoridades no fabriquen pruebas", le dijo a Cervantes.

Estela Hernández, hija de Jacinta, pidió que no se den más casos como éste, "hoy queda comprobado que ser pobre, mujer e indígenas no es una vergüenza". Luego acusó que instituciones gubernamentales como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estuvieron calladas dos años a pesar de saber del caso y no los atendieron, "pónganse a trabajar de verdad, no sólo den recomendaciones".

"¡Hoy nos chingamos al Estado!, la ignorancia, el miedo no puede estar por encima de nosotros", dijo.

Concluyó su discurso no pidiendo dinero sino justicia por todas las víctimas del país, "hasta que la dignidad se haga costumbre".

Al finalizar la ceremonia, Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reconoció que fue acto positivo, y confió que se vea reflejado no sólo en la actuación de la PGR sino en otras instancias de gobierno.

AP