Recibirá M. Solares el Premio Revueltas

YOHAN URIBE

El Siglo de Torreón

El Instituto Nacional de Bellas Artes y la Casa de la Cultura de Gómez Palacio, entregarán el Premio de Ensayo Literario José Revueltas 2016, este jueves a las 12:00 del medio día en el Museo de Arte Moderno.

La edición 2016 del premio nacional de ensayo fue obtenido por el escritor tampiqueño Martín Mauricio Solares Heredia, con el ensayo "Teoría de los tigres y otros peligros que acechan al escritor de ficciones", quien previo a la entrega del premio impartirá la conferencia titulada "Secretos de la novela de aventura".

A través de su ensayo, el escritor invita a reflexionar sobre las costuras en las que se construye el traje de la ficción; aborda los mecanismos de la creación, el cimiento de la obra y los giros o vueltas de tuerca que definen los derroteros de una narración.

En 1998 Solares se hizo acreedor al Premio Nacional de Cuento "Efraín Huerta", celebrado en su ciudad natal, en 2010 obtuvo el International Latino Book Award for Best Mistery Novel gracias a su novela policíaca "Los minutos negros", que hasta el momento ha sido traducida a seis idiomas, fue finalista de diversos premios literarios y está en proceso de adaptación cinematográfica.

Entre sus obras también destaca el libro infantil "Los monstruos y tú", la novela "No manden flores" y el ensayo "Cómo dibujar una novela". La primera novela de Solares, Los Minutos Negros, según una crítica de libros publicada en The New York Times por Larry Rohter, tiene una reminiscencia de las historias policiales de Roberto Bolaño o Paco Ignacio Taibo II; y lo sitúan "en el campo post modernismo, incluyendo los episodios surrealistas ocasionales y su hábito de mezclar caracteres reales y de ficción", un autor que además ha transitado varios géneros literarios.

Cortesía

La historia del premio

La primera convocatoria del premio nacional de ensayo Revueltas, fue lanzada en 1975 bajo los auspicios de la Casa de Cultura de Gómez Palacio, Durango y la dirección de Literatura, entonces Departamento del Instituto Nacional de Bellas Artes. La intención original de aquella primera convocatoria fue alentar la investigación en torno a la obra del autor cuyo nombre da título a este premio; éste, al enterarse de la creación del mismo manifestó:

"Este premio me lo deberían de dar a mí". Esto hubiera sido un merecido reconocimiento para el autor; sin embargo, él mismo falleció un año después de la instauración del premio.