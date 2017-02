Llegó el día del Encuentro Siglo

El siglo de torreón

No hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se venza... Hoy, en punto de la 1 de la tarde, representantes estatales de los principales partidos políticos en Coahuila debatirán en la Tercera Edición "Encuentro Siglo, Hacemos Ciudadanía", en las instalaciones de este diario.

Participarán Miroslava Sánchez, presidenta de Morena Coahuila; Bernardo González, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, y Demetrio Zúñiga, secretario de Acción Electoral del Comité Directivo Estatal del PRI, en representación de la presidenta Verónica Martínez, quien no asistirá por cuestiones de agenda.

"Coahuila, decide: de cara a la elección estatal desde la visión de los principales partidos políticos" es la temática central.

La coordinadora de Noticieros GREM, Marcela Pámanes, será la moderadora del encuentro.

Los participantes fijarán su postura sobre el voto y los recursos que manejan, que en últimos años han sido duramente cuestionados por la situación económica del país y por los pobres resultados; los candidatos de Coahuila, ahora que se avecina el proceso electoral y el fenómeno Trump, un presidente que amenaza la estabilidad del país.

Pero no sólo ellos darán su postura, pues asistentes, lectores de El Siglo de Torreón y radioescuchas de GREM, quien se sumó a este gran proyecto, podrán opinar, ya que el evento se transmitirá por Facebook Live y streaming de El Siglo y por 91.1 Kiuu FM, por lo que sus comentarios se recogerán a través de las redes sociales bajo el hashtag #CoahuilaDecide o #EncuentroSiglo.

Encuentro Siglo nació con la finalidad de brindar un espacio para la participación ciudadana y el diálogo plural y en esta ocasión está abierto para quienes están interesados en las elecciones que vivirá Coahuila este año y cuyos resultados marcarán la vida de todas y todos los que habitan esta entidad.

Archivo