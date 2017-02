Estrena su filme más personal

Siem Reap, Camboya.- La actriz y directora estadounidense Angelina Jolie estrenó ayer la película First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers, un filme sobre el genocidio del Jemer Rojo en Camboya, el país natal de su hijo mayor, Maddox Chivan Jolie-Pitt.

"Quería comprender por lo que los padres de mi hijo (mayor) pudieron haber pasado y quería conocerle mejor y quería conocer este país mejor y espero haber hecho honor a aquellos que sobrevivieron, y a la historia de mi querida amiga", dijo la directora en una rueda de prensa en Siem Reap, en el noroeste de Camboya.

La película, coproducida por el director camboyano nominado al Oscar, Ritthy Panh, y distribuida por la plataforma de televisión en internet Netflix, es una adaptación de las memorias de la activista camboyana Loung Ung durante los años que gobernó el Jemer Rojo (1975-1979).

Narra, desde la perspectiva de una niña de cinco años, el horror de la evacuación masiva de Phnom Penh y su lucha por sobrevivir durante aquellos años en los que murió un cuarto de la población de Camboya (cerca de 1.7 millones de personas) a causa del hambre, los trabajos forzados y las ejecuciones.

"Quería contar esta historia a través de los ojos de un niño y recorrer esta historia desde un punto de vista diferente, quería centrarme no solo en la guerra, si no en el amor de las familias y en la juventud del país", manifestó Jolie.

La proyección fue presentada entre los imponentes templos del famoso complejo religioso de Angkor y contó con la presencia de rey Norodom Sihamoni de Camboya y la reina madre Norodom Monineath, en las afueras de Siem Reap.

Cientos de camboyanos acudieron para presenciar la cinta sin invitación ya que varias de las proyecciones programadas en los próximos días en Camboya serán públicas, sin embargo durante el estreno solo se permitió el acceso con invitación.

"Angelina Jolie es una artista muy famosa en el mundo, vino a Camboya a contar toda la historia del Jemer Rojo, yo soy joven y quiero saber lo que pasó durante el Jemer Rojo, estoy muy triste de no poder ver la película", indicó emocionada la camboyana Cheany Nem.

First They Killed My Father tendrá varias proyecciones abiertas al público en Camboya y Netflix la ofrecerá en el ámbito internacional en septiembre.

El jefe de comunicación de Netflix, Jonathan Friedland, justificó la espera hasta el lanzamiento ya que "los creadores de la película creían firmemente en tener un estreno al que acudiese la gente local, y poder mostrarlo a la gente de Camboya".

En una noche común en Gotham, Bruce Wayne/Batman tiene una gran pelea con El Joker y sus aliados. Cuando el Joker activa una bomba para destruir Gotham, menciona también que es el gran enemigo de Batman. Pero Batman no se lo cree y le dice que nunca lo será. Con esto deja al Joker triste mientras se escapa y Batman salva la ciudad de nuevo desactivando la bomba. Después de ser agradecido por todos en Gotham y visitar el orfanato de niños, Batman regresa a su baticueva donde hace cosas solitarias como comer langosta y ver comedias románticas.

104 MIN.

CLASIFICACIóN: A.

DIRECTOR: Chris McKay.

Cartelera

Programación sujeta a cambios sin previo aviso

FX

09:00 hrs.

Stargate

Tras descubrirse el misterio del noveno chevron, un grupo de militares, civiles y científicos que habitaban la base secreta Ícaro se ven forzados a cruzar prematuramente el Stargate cuando la base es atacada.

CANAL 4

06:30 Lo mejor de Aquí y Ahora

07:00 Infomerciales

09:00 Misa dominical

10:00 Infomerciales

11:00 Hazaña, el Deporte Vive

12:00 Infomerciales

15:30 Infomerciales

16:00 Agua Inmaculada

16:30 Destruido en segundos

17:30 Domingo de tercer milenio

19:30 NBA All Star Game

21:30 Carnada

23:30 Crudo y sin censura

CANAL 6

06:00 Infomerciales

07:00 El Hormiguero MX

08:00 Japanizi: Toca el Gong!

08:30 Magazine champions

09:00 Impacto deportivo

10:00 Cortos Pixar

10:15 Princesa por Accidente

12:30 10 cosas que odio de ti

14:30 Escucha tu destino

16:30 Cuestión de Tiempo (About Time)

19:00 Bajo la misma estrella

21:30 Amigos

CANAL 7

06:07 De paseo, pueblos mágicos

06:30 Tu Cocina

07:00 Ideas

07:30 Actívate

08:00 ¡Despierta Feliz!

08:30 ¡Listos a Jugar!

09:10 ¡Listos a Jugar!

09:25 ¡Listos a Jugar!

09:40 ¡Listos a Jugar!

09:55 ¡Listos a Jugar!

10:10 ¡Listos a Jugar!

10:25 ¡Listos a Jugar!

10:40 ¡Listos a Jugar!

11:00 Diálogos Fin de Semana

12:00 En Busca de la Longevidad

12:30 La ruta del sabor

13:00 ColomBio

13:30 Viaje Todo Incluyente

14:00 Mestizo: Una Historia De Arte

14:30 Hacen El Bien Y Miran A Quien

15:00 La Aventura de México Desconocido

15:30 La Aventura de México Desconocido

16:00 Escaparate de Ideas

16:30 Momentos De Una Historia

17:00 Especiales Musicales Central

17:45 Conducciones central once

18:30 Central Once Bloque De Videos

19:00 Once noticias, fin de semana

19:30 Especiales noticias

20:00 Línea directa

20:30 Juicios Orales, Justicia Dife

21:00 Downton Abbey

22:00 Mundo Alas

23:35 Intermedios Armados

CANAL 11

06:00 Blue Demon destructor

08:00 Barridos y regados

10:00 El Chapulín Colorado

11:00 Más Deporte

11:45 U.N.A.M vs. Tijuana

14:00 Una familia de diez

16:00 Acción

17:00 100 mexicanos dijieron

18:30 Parodiando

20:30 Vino el Amor

22:30 La Jugada

CANAL 13

06:00 Infomerciales

08:00 Entre Bala y Bala

10:00 Cada oveja con su pareja

12:00 La gran aventura del zorro

14:00 Venga el domingo

15:00 Deportv

16:00 Puebla vs. Chiapas

18:00 Domingo Al Extremo

19:00 Celia

21:00 Grandes Chicos

22:30 La resolana

23:30 Escenas de matrimonio

CANAL 40

06:00 Groove High

07:00 Dragones Defensores

09:00 Bob Esponja

11:00 El perro que salvó las Pascuas

13:00 Su Fiel Compañía

15:00 Doctor Dolittle

17:00 Red

19:30 Red 2

22:00 Duro de matar

Hoy en la TV

Recomendaciones en la TV

A dónde Ir..

DISCOVERY

16:00 hrs.

Fiebre del oro

Seis hombres y sus familias toman las riendas del destino y lo arriesgan todo para alcanzar la riqueza a través de la búsqueda de oro en Alaska. Sea testigo de sus vicisitudes y alegrías, y de los peligros que viven.

DISNEY XD

16:30 hrs.

Tarzán

Durante una expedición a una remota jungla de África, John Greystoke y su mujer fallecen en un accidente de helicóptero. Únicamente su hijo pequeño J.J., también conocido como Tarzán, sobrevive. Buena opción para hoy.

Domingo 19 de Febrero de 2017

EL PERRO QUE SALVÓ LAS PASCUAS

Se acerca la Pascua y la familia Bannister se embarca en un crucero familiar, y su amado perro, Zeus, termina quedándose en un hospedaje canino a cargo de la adorable Alice.

GOURMET

13:00 hrs.

Sazón casero

Con la tortilla como base y emblema de la comida mexicana, en Sazón casero aprenderemos a cocinar las mejores recetas de tacos, tortillas y enchiladas... de México para el mundo. Excelente programa.

Efe