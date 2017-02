Imparable, influenza en Coahuila

SALTILLO, COAH.-

El contagio por influenza en Coahuila no ha logrado ser controlado. En la última semana se han disparado los casos al pasar de 49 a 78 casos y de 4 a 8 muertes.

Estas cifras posicionó a Coahuila entre los cinco estados más afectados por influenza.

De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Epidemiología durante la temporada invernal los Estados con mayor número de casos confirmados son: Nuevo León con 430 casos y 49 muertes, Querétaro con 52 casos y 2 muertes, Ciudad de México con 122 contagios y 6 muertes.

San Luis Potosí registra 102 casos 4 decesos y Coahuila 78 casos con 4 muertes.

El pasado martes en Ramos Arizpe, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arrieola negó que exista un repunte en el estado y asegura que los casos están controlados.

Al ser cuestionado sobre el incremento de casos y muertes se limitó a decir que no hay comportamientos atípicos.

"No tenemos tipos atípicos. No tengo las cifras a la mano, pero no se han disparado como en años anteriores", indicó y se negó a abundar en el tema.

