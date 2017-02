Héctor de Mercurio, habla sobre su sexualidad

CIUDAD DE MÉXICO.-

Meses atrás se filtró un audio donde Héctor Ugarte, integrante de Mercurio, confesaba que amaba a un hombre llamado Paco con quien, supuestamente, había vivido un tórrido romance de cinco años, pues ahora y después de todo este escándalo, el cantante habla sobre esta situación.

"Soy un hombre que cree en el amor universal, no importa si es chica o chico, y es lo único que puedo decirte sobre ese tema y no pienso gastar mi energía en esas cosas, porque creo que hay temas más importantes que tratar y no lo que me define en mi vida privada", reveló el cantante durante la alfombra roja del estreno del musical Billy Eliot.

"Me considero una persona que está en su mejor momento como papá, en mi carrera, y quiero concentrarme en puras cosas positivas y recalco: los seres humanos valemos por lo que somos y no por lo que hacemos en la intimidad", expresó Héctor.

De hecho, esta supuesta relación gay causó asombro porque se dice que se originó después de que Héctor terminó su matrimonio de nueve años con su exesposa Alejandra Márquez, con quien procreó a dos niñas.

A la pregunta de que si a raíz de esta noticia fue objeto de burla por sus preferencias, el cantante aseguró que: "En redes, cuando se dio este tema, tuve muchas opiniones, pero más apoyo positivo, y más de mis fans, que ven al ser humano que soy y eso es lo que les importa en este mundo, más allá de tu vida sexual".

Es por ello que no tiene interés en demandar a la publicación que sacó a la luz las declaraciones sobre sus preferencias. "No tengo tiempo para pensar en eso, yo estoy solo pensando y generando cosas positivas y eso es lo que quiero hacer, así que lo que digan no me importa".

De igual manera, expresó que tampoco tiene algún sentimiento negativo hacia la persona que filtró dicho audio ya que todo lo malo lo hace a un lado.

Héctor se concentra en la gira que tiene junto a Mercurio, llamada Únete a la Fiesta, un show donde se reúnen otros grupos exitosos de los 90 como Kabah y Sentidos Opuestos, entre muchos más.