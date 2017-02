Exfuncionarios exigen regresar al gobierno estatal

El excoordinador del Cuarto Grupo de Homicidios, Everardo Rosales, dijo ayer que la detención de exfuncionarios de la extinta Fiscalía de Coahuila investigados por nexos con el crimen, formó parte de una "conspiración política", por lo que piden que se les reintegre a su trabajo y se les repare el daño moral.

El 23 de febrero de 2012 elementos de la entonces SIEDO arribaron a la Fiscalía de Coahuila para detener a funcionarios acusados del delito de crimen organizando.

Él no fue detenido porque no se encontraba en las instalaciones. Tras cinco años de pleito legal, Rosales mostró un documento oficial donde se indica que no se demostraron elementos del cuerpo del delito, ni se comprobó responsabilidad contra él, ni contra el exfiscal Domingo González Favela.

Dijo que tal conspiración era para "dañar legalmente" a Jesús Torres Charles (exfiscal general) y a su hermano Humberto Torres y a más funcionarios de Coahuila, y que la orden había sido del entonces presidente de la República, Felipe Calderón.

Aseguró que "todos están exonerados" y pidió al gobernador Rubén Moreira que los apoye para ser reinstalados en sus puestos.