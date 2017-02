Incumplen estados en gestión de recursos

CIUDAD DE MÉXICO.-

ES EL DICTAMEN DE LA ASF PARA 5 FONDOS FEDERALES EN COAHUILA Y AL MENOS 3 EN DURANGO

En las auditorías practicadas a los recursos de fondos y programas federales que ejerció Coahuila y Durango en 2015, una conclusión es recurrente: los estados no realizaron una gestión eficiente y transparente de los recursos, con base en la normativa que regula su ejercicio, y por lo tanto, en distintos casos, "no se cumplieron los objetivos y metas".

Este es el dictamen de la Auditoría Superior de la Federación para el gasto de 5 fondos federales en Coahuila y al menos 3 en Durango, que forman parte del apartado "Gasto Federalizado" del Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2015.

La ASF detectó ineficiencia de gestión y falta de transparencia en los recursos que llegaron a Coahuila del Fondo de Aportaciones Múltiples, el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, el Subsidios para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

En el caso de Durango, fueron detectadas en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, Fondo de Aportaciones Múltiples y el Subsidio para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial.

Aunque Coahuila concentra sólo 7.4 % y Durango el 9.3 %, del total de las observaciones que emitió la ASF para las 32 entidades, su desempeño del gasto federal adolece del cumplimiento de la normatividad vigente, de acuerdo con el informe.

La ASF apunta que, al revisar la implementación y operación del Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado en Coahuila, encontró que las autoridades no presentaron algunos informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de 16 fondos y programas federales, al igual que en Durango.

El órgano de fiscalización destaca que en el gasto federalizado del país "la evaluación de los fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado ni institucionalizado como una práctica sistemática en su gestión".

Esto, a pesar de la importancia del gasto federalizado, que en 2015 ascendió a 1.08 billones de pesos, representó 22.1% del gasto neto total federal y 28.2% del gasto federal programable. Es decir, casi la tercera parte de todo el dinero de que dispone el país.

Para la auditoría del gasto federalizado, la ASF programó la revisión de las 32 entidades y 5 dependencias federales que coordinan esos recursos. Estas son: las secretarías de Hacienda, Educación Pública, Salud y Desarrollo Social, y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Después de las auditorías practicadas a los estados, la ASF concluyó que tanto Coahuila como Durango "no han cumplido con las disposiciones normativas respecto de tener implementado y en operación un Sistema de Evaluación del Desempeño", y tampoco tiene "institucionalizada la evaluación como una práctica gubernamental que se vincule de manera sistémica con un proceso continuo de mejoramiento de la gestión de los recursos federales transferidos".

Fondo de Infraestructura Social para las Entidades. De los 55.5 mdp que Coahuila recibió de este fondo, la ASF revisó el monto total. Encontró un posible daño al erario federal por 38.6 mdp, que representa el 69.7 % de la muestra auditada.

La ASF advierte que los objetivos y metas del fondo no se cumplieron, ya que el estado no gastó 64.7 % de los recursos asignados, y de las 385 obras y acciones programadas, 2 se encontraban concluidas, 48 en proceso y 335 aún no se iniciaban.

El estado además incumplió con destinar al menos 50 % de los recursos del fondo para la atención de las Zona de Atención Prioritaria y tampoco cumplió con el 70 % para proyectos de incidencia directa, a los cuales sólo destinó 33.2 % de los recursos transferidos.

En cambio, el estado invirtió 33.2 % de los recursos disponibles en obras y acciones de infraestructura básica (electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento de vivienda).

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. De los 229.8 mdp que recibió Coahuila de este fondo, la ASF revisó 177.7 mdp, lo que representó 77.3 % de los recursos transferidos.

La ASF encontró un probable daño a la hacienda federal por 64.8 mdp, que representan 36.4 % de la muestra auditada, lo que derivó en 5 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.

Entre las principales irregularidades, la ASF encontró faltante de recursos en la cuenta bancaria por transferencias a otras cuentas, por un monto de 53.4 mdp; recursos no ejercidos por un monto de 10.6 mdp; obra pagada no ejecutada por 407.9 mil pesos y pagos que no corresponden con el destino del gasto del fondo por 214.7 mil pesos.

Al cierre de la auditoría 31 de julio de 2016, aún no se ejercía 20.9 % de los recursos, lo cual influyó en los objetivos y líneas de acción de los ejes en materia de seguridad pública, y retrasó las acciones de los Programas con Prioridad Nacional.

La ASF anota que en 2015 los índices delictivos del estado aumentaron respecto de 2014, en 56.3 % por secuestros, 41.3 % por homicidios y 3.5 % por lesiones.

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples. De los 351.5 millones de pesos que recibió Coahuila de este fondo, la ASF revisó una muestra de 262.2 mdp, que representó 74.6 % de los recursos transferidos. Encontró un probable daño a la hacienda federal por 76.5 mdp.

De esa cifra, 75.1 mdp son recursos no ejercidos, 764.7 mdp corresponden a penas convencionales no aplicadas, 505.2 mdp a gastos indirectos; 124.6 mdp son por concepto de obra no ejecutada, y 30 mil por falta de documentación comprobatoria del gasto.

La auditoría determinó recuperaciones probables por 1.4 mdp y promovió la aplicación de sanciones a los servidores públicos.

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. En 2015 Coahuila recibió 1,505.4 mdp de este fondo, de los cuales la ASF revisó una muestra de 1,346.9 mdp, que representó 89.5 % del total de los recursos.

Detectó un posible daño al erario por 46.7 mdp, lo que representa 3.5 % de la muestra auditada. De esa cifra destacan 20.8 mdp por el pago de obra pública en que las facturas presentadas refieren a otro contrato, las estimaciones indican otro número de contrato, y el expediente careció de la investigación de mercado y del análisis que fundamente la decisión de asignar al contratista.

Otros 18.9 mdp son por no proporcionar los contratos individuales de trabajo y 6.8 mdp por el pago a 87 personas eventuales por concepto de asignación bruta y ayuda para gastos de actualización, "conceptos no autorizados para su pago a este personal con recursos del fondo", apunta el Informe de la Cuenta Pública 2015.

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. De los 634.4 mdp que recibió el estado de este fondo, la ASF revisó 439.4 mdp, que representan 69.3 % de los recursos transferidos. Detectó un probable daño a la hacienda federal por 375 mdp, que equivalen a 85.3 % de la muestra auditada. De esa cifra, 365.7 mdp corresponden a recursos reintegrados pendientes de aplicar por transferencias a otras cuentas, 6.2 mdp son obras y acciones no financiables con recursos del FAFEF, y 3 millones de pesos corresponden a recursos no ejercidos.

Por las irregularidades detectadas, la ASF promovió la aplicación de sanciones a servidores públicos.

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo. De los 7 mdp que el estado recibió de este fondo, la ASF examinó 6 mdp que representan 86 % de los recursos transferidos. Encontró un probable daño a la hacienda federal por 87.2 mdp, que representan 1.4 % de la muestra auditada, lo cual derivó en 3 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.

Durango además cumplió parcialmente las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo, ya que en el indicador referente a eficiencia terminal fue de 98.3 % en primaria y de 80.4 % en secundaria, mientras el porcentaje de reprobados fue de 0.4 % y 17.9 %, respectivamente, y el abandono escolar fue de 1 % y de 6.9 %, respectivamente.

En las pruebas de aprendizaje en primaria y secundaria, apunta la ASF, no se ha logrado la cobertura total.

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que durante 2015, el FONE contribuyó de manera significativa para el cumplimiento de estos objetivos, en relación con el ciclo escolar 2014-2015, ya que financió 70.4 % del personal, 64.1 % de las escuelas y 70.9 % de la matrícula. Asimismo, elevó la calidad de la educación básica en el estado mediante la prueba Planea (Plan Nacional para la Evaluación de los aprendizajes) 2015.

No obstante lo anterior, la ASF concluyó que la entidad no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo y no se cumplieron sus objetivos y metas.

Fondo de Aportaciones Múltiples. De los 382.2 mdp que recibió el estado de este fondo, la ASF revisó 258 mdp, que representan 67.5 % de los recursos transferidos.

Encontró un probable daño a la hacienda federal por 94.7 mdp, que representan 36.7 % de la muestra auditada, lo que derivó en la promoción de las acciones correspondientes.

También detectó recursos no ejercidos por 94.7 mdp, que representan 24.7 % del monto asignado, lo que no permitió el cumplimiento de metas y objetivos y no benefició a la población objetivo.

Subsidios para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial. De los 55.3 millones de pesos que recibió Durango en subsidios, la ASF revisó 34.2 mdp, que representan 61.8 % de los recursos transferidos.

Aunque se ejercieron todos los recursos, el estado recibió 3 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.