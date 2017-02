Djaniny a la orden de 'Chepo'

TORREÓN, COAH.-

Siguiendo con su preparación para el compromiso ante los Esmeraldas del León en Liga MX, los Guerreros del Santos Laguna realizaron hoy un entrenamiento matutino en las instalaciones de Territorio Santos Modelo.

El conjunto lagunero ensayó cuestiones tácticas a puerta cerrada, ajustando la estrategia para tratar de ganar por primera vez en la historia como visitantes frente a La Fiera guanajuatense.

Luego de la fresca práctica matutina de los Guerreros, el caboverdiano Jorge Djaniny Tavares habló con los medios de comunicación acerca del próximo compromiso albiverde, afirmando que lo único que tienen en mente es la victoria: “siempre es bueno jugar contra un equipo como León, vamos allá conscientes de lo que queremos el sábado, que es claramente ganar, no va a ser un partido fácil pero vamos con la mente en conseguir los tres puntos”, dijo.

Tavares volvió a hacerse presente en el marcador durante el partido frente a Cruz Azul, lo que significó una inyección de ánimo para el delantero, aunque tiene como prioridad los logros del equipo a sus anotaciones: “es siempre bueno marcar, obviamente cuando uno no marca se queda bien triste, pero primeramente está el equipo y voy a seguir trabajando lo mismo con goles o sin goles tratando de ayudar al equipo a conseguir los tres puntos”, declaró.

En cuanto a las asignaciones que José Manuel de la Torre le ha impuesto en el terreno de juego, Djaniny dice estar contento a pesar de que no lo colocan como punta, que es su posición habitual, pero reafirma que su prioridad son los logros colectivos: “él me pone por la banda, como ya saben yo soy más de adentro, pero tengo que hacer lo que pide él y yo estoy listo para jugar donde sea, por el equipo no importa la posición, primero está el equipo y luchar por ganar”, finalizó.