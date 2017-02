Bieber estremece a regias

MONTERREY, NL.-

Con una mega producción y fuegos pirotécnicos, Justin Bieber conquistó a más de 51 mil personas reunidas en el estadio BBVA Bancomer donde realizó la primera de sus presentaciones en el país.

El estadio se estremeció con los gritos de las “beliebers” que hicieron realidad su sueño, luego de esperar seis años para que el ídolo canadiense regresara a la ciudad norteña con su Purpose World Tour, con un espectáculo diseñado especialmente para este tipo de inmuebles.

Las luces se apagaron y fuegos pirotécnicos iluminaron el estadio, ubicado en el municipio de Guadalupe, mientras el escenario principal se iluminaba para dar paso a Justin Bieber, con el tema de Mark My Words.

El artista, de 22 años con chaqueta de mezclilla y camiseta blanca dentro de una enorme caja de cristal apareció ante su público regiomontano, demostrando a lo largo de su presentación la tecnología, plataformas y efectos especiales que integran su mega producción de unas 700 toneladas.

Where are you now, prendió a los asistentes cuando el artista se hizo acompañar por su grupo de bailarines y de nueva cuenta recurrir a fuegos pirotécnicos, comenzado a animar al público, integrado en su mayoría por jóvenes y adolescentes, así como niñas acompañadas de sus padres.

Emergiendo de la parte central o sobre plataformas que lo elevaban varios metros del nivel del suelo, o en estructuras simulando jaulas, Bieber, lo mismo se mostró un tanto distante con su público y demostró su dotes de baile.

I´ll Show You, Get Used To It, y The Feeling, fueron otros de los temas interpretados por el artista canadiense, quien en una parte del concierto tocó su guitarra sentado en un antiguo sillón rojo donde cantó algunos temas como Love yourself, respaldado por un enorme coro de sus seguidoras.

El espectáculo siguió con sorpresas del cantante, quien utilizó los tres escenarios dispuestos en el centro de la cancha del estadio, pues lo mismo aparecía en el centro, en la pasarela o en los extremos.

Presentando al menos tres cambios de ropa y utilizando en algunos temas playback, Bieber siguió con sus temas, uno tras otro, con escasos mensajes para su público como Been you, Company, y No Sense.

El ídolo del pop demostró su lado amable al bailar con un grupo de niñas regias a quienes felicitó por su buen desempeño luego de preguntarles su nombre, para continuar con temas como Let Me Love You, Life is Worth Living, momento que fue aprovechado para “iluminar” el estadio con miles de luces de celulares.

Tras casi una hora y media, el concierto llegaba a su fin con What do you mean, recordando viejos éxitos como Baby, recientes como Purpose y la pegajosa Sorry con la que el artista se despidió en medio de un espectáculo de pirotecnia, para continuar con su gira por el país con tres presentaciones en la Ciudad de México.