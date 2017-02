No existe obsesión por mantener paso invicto

Aarón Arguijo Gamiochipi

TORREóN, COAH. - Los Guerreros del Santos Laguna sostuvieron ayer su segunda sesión de entrenamiento con la mira puesta en el compromiso que tendrán el sábado ante los Esmeraldas del León, a quienes nunca han podido vencer en su casa, el anteriormente llamado Nou Camp.

El equipo dirigido por José Manuel de la Torre trabajó ayer con mayor intensidad en las canchas alternas de TSM, donde desde el lunes comenzaron a preparar los compromisos ante León en Liga Mx y Coras en Copa MX.

"Chepo" de la Torre no podrá estar presente en el banquillo durante el duelo frente a los Esmeraldas, ya que aún debe pagar un juego de la suspensión que le impuso la comisión disciplinaria tras ser expulsado en el partido frente a las Chivas.

Al término del entrenamiento albiverde, el volante Osvaldo Martínez habló ante los medios de comunicación y descartó que haya presión en Santos por estar invictos y nunca antes haber ganado en casa del León.

"No nos metemos en la cabeza eso de que somos invictos, la idea es ir invictos pero ganando, eso es lo mejor. Hay que destacar que el equipo se fue a jugar en casa de Tigres, el último campeón, si jugaron o no con sus titulares ya es problema de ellos, contra Chivas que también viene creciendo, sacamos un punto, es valioso, sigue para seguir sumando, el equipo está por buen camino, hay que ser conscientes de que esto apenas comienza".

El paraguayo considera que León será un rival muy duro, a pesar de su poca producción de puntos en el actual torneo.

"Ellos van a salir con todo, apoyados por su gente, creo que tienen dos o tres partidos sin ganar, si no me equivoco, la presión la tienen encima así que nosotros debemos ir con tranquilidad, hacer lo que estamos acostumbrados a hacer, tener posesión del balón, cerrar los espacios porque tienen jugadores de jerarquía arriba de media cancha y aprovechar las oportunidades que podamos generar".

Martínez realiza su análisis del torneo que ha tenido Santos y observa que solamente ha faltado puntería frente al marco rival para poder aspirar a mejores resultados, pero confía en que es un aspecto que podrán mejorar.

"Nos ha faltado contundencia, porque hemos fabricado muchas ocasiones de gol y pero no tomamos la mejor decisión frente al arco rival. Creo que nos falta mayor tranquilidad y tomar la mejor decisión, eso hubiera cambiado la historia en los partidos anteriores", consideró.

Ganar de visita es una asignación pendiente para Santos en el torneo, lo cual el guaraní espera cumplir el sábado.

"Este equipo puede jugarle a cualquiera de igual a igual, lastimosamente contra Tigres se nos escapó la victoria porque no tuvimos contundencia, también contra Chivas faltando tres minutos se nos fue también la victoria, te quedas con ese sabor de que pudiste haber traído cuatro puntos en esos partidos y no solamente dos", estimó.

En cuanto a su adaptación con el equipo, Martínez considera que partido a partido está dando pasos hacia adelante.

"Me siento bastante bien, creo que la adaptación que estoy teniendo es de menos a más, obviamente es complicado cuando cambias de equipo, conoces a nuevos compañeros y el entendimiento dentro de la cancha no es igual, eso creo que con el correr de los partidos vas conociendo al compañero y poco a poco me estoy adaptando a lo que también quiere "Chepo", la forma en que él quiere jugar".