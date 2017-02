Siguen los problemas por falta de regularización de predios

DURANGO, DGO.-

Ni con el cambio de administración se han resuelto problemas añejos que se registran por falta de vivienda y de certeza jurídica de predios que fueron ocupados por personas en situación de pobreza patrimonial.

Este martes, habitantes de distintas zonas de la ciudad demandaron a la autoridad dar solución a los problemas que hay desde hace más de una década por falta de regularización.

“Pedimos la regularización y donación de los terrenos de La Ponderosa, tienen aproximadamente 17 años que los agarró la señora Cipriana Leyva. Ha estado estafando durante todos esos años a las personas”, manifestó Rosa María Hernández Echeverría, coordinadora de vecinos.

Expuso que quienes habitan en este predio, ubicado rumbo a la carretera a Parral, han pedido en varias ocasiones a las autoridades que lo regularicen y frenen la reventa de lotes que se ha dado desde hace ya bastantes años, petición que ha sido ignorada.

Refirió que existen denuncias en la Fiscalía General del Estado en torno a las problemáticas que se han presentado a raíz de esta situación, tales como la quema de jacales y agresiones físicas de la dirigente. “Ella no es dueña, como no soy dueña yo”, sentenció Hernández Echeverría.

Y es que, ante la falta de regularización, no se tiene certeza de la propiedad del predio, lo que mantiene en la incertidumbre a 280 familias.

No es el único caso; 150 familias de la colonia Gobernadores fueron desalojadas en octubre pasado por un particular sin acreditarse la propiedad legal de los predios y utilizando la fuerza pública, refirió Félix Rodríguez Nájera, de la agrupación de vecinos del citado sector.

Informó que el desalojo se hizo a nombre de Ricardo Karam, quien no tiene la propiedad legal, pese a lo cual, no se ha dado respuesta por parte de la autoridad. “Cada director de cada dependencia se siente gobernante, cada uno hace lo que le da su gana. No hay un orden”, lamentó.

Otro particular desalojó y derribó jacales en la colonia Ignacio Zaragoza (al oriente de la ciudad), denunció Leopoldo Aldama, quien atribuyó esta problemática a la omisión de la autoridad y el incumplimiento del derecho de acceso a la vivienda que todos tienen.