TORREÓN, COAH.-

La cubana Aylín Mujica celebra el Día del Amor y la Amistad; dice que hacen falta hasta estos sentimientos para que el mundo prospere

Para Aylín Mujica todos los días deberían de ser de San Valentín ya que según dijo a El Siglo de Torreón hoy más que nunca el mundo necesita amor.

La cubana se une este martes a los festejos del Día del Amor y la Amistad; durante su visita el pasado 26 de enero a Torreón con la obra Hijas de su madre realizó una sesión de fotos ad hoc a la ocasión y habló de la fecha en exclusiva para El Siglo de Torreón.

"Soy una eterna enamorada. Este día se inventó para que haya un poco de movimiento en la mercadotecnia de globos pero bueno si hay que celebrarlo me uno a los festejos porque amo el amor y eso es lo que le hace falta a nuestra planeta… fomentar el amor, estamos habidos de amor", dijo.

Mujica dijo que no sólo es importante fomentar dicho sentimiento hacia la pareja sentimental sino también a los amigos, los hijos, los padres, los tíos o los abuelos.

"En mi caso es precisamente el amor que le tengo a mis hijos e incluso a la vida lo que me hace levantarme cada mañana. Con la familia que tengo creo que no me faltan razones para ser feliz, soy una mujer positiva y cuando me pasa algo negativo trato de encontrarle el lado bueno", comentó.

Por otro lado, Mujica recomendó a los laguneros suscribirse a su canal de YouTube en donde continuamente sube videos de diversos temas que hasta ahora han gustado bastante.

"Ahí estamos dándole duro. Coloco de todo para que estén al pendiente. Hay videos de nutrición, de salud, de ejercicios, de tips de belleza, de cómo ser positivos y de cómo poder ser madre y profesionista a la vez", informó.

En cuanto al gobierno de Donald Trump, Mujica dijo que se encuentra a la expectativa de lo que haga el republicano.

"Hay que ver de qué manera se desarrolla en la presidencia, a lo mejor hace cosas buenas. Hay que tener fe y deseo que tanto él como el congreso tomen decisiones que sean positivas para todos", expresó.

Aylín Mujica agradeció a los laguneros el "sold out" que logró la obra Hijas de su madre que se presentó en el Tea-tro Isauro Martínez.