El siglo de torreón

La música ha evolucionado, su forma de venderse y de escucharse también; sin embargo, hay dos artistas que han traspasado la barrera del tiempo pese a todo.

Amanda Miguel y Diego Verdaguer siguen vigentes y en cada trabajo musical que sacan muestran su evolución, pero ¿Por qué no pasan de moda?, el argentino tiene la respuesta en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

"Amanda y yo no somos artistas del momento, somos artistas de la vida; ella celebra 36 años de carrera y yo 47. Nos siguen gente grande, jóvenes, hijos… y es un juego fantástico estar en un escenario y cantarle a ellos", dijo.

El cantante anunció que el próximo sábado 18 de febrero se presentará junto a su esposa Amanda en el Coliseo Centenario con un concierto en el que celebrarán el Día del Amor y la Amistad.

"Será un privilegio estar con ustedes. Les presentaremos canciones que seguramente escucharon en momentos del pasado lo que se vuelve un viaje o un nexo fantástico. Será un gusto verlos nuevamente", dijo.

El nacido en Buenos Aires un 26 de abril comentó emocionado que le encanta trabajar en la Comarca Lagunera ya que aquí cuenta con bastantes amigos y seguidores que han formado parte de su trayectoria.

"Los laguneros son bien sinceros. En Durango, que es estado hermano de Coahuila, grabamos unos videos hermosos y bueno en Torreón he trabajado desde el inicio de mi carrera en México", dijo vía telefónica.

Precisamente en uno de esos videoclips (el del sencillo Quién de los dos será) a Verdaguer lo acompañó la conductora de la Comarca, Marisol González, de quien sólo expresó elogios.

"Marisol es una de las mejores mexicanas más bonitas que he visto, supongo que así son todas las laguneras. Quiero decirles que las mujeres son las musas inspiradoras de la vida", comentó.

Por otro lado, Diego comentó que hace unos meses lanzó el tema Gluten Free que vendrá incluido en su nuevo disco de nombre Orgánico hecho en México, el cual saldrá a la venta en el mes de marzo.

"Cuando hice esa melodía algunas personas me dijeron que por qué la había hecho, que el ritmo que tenía estaba muy distinto a todo lo que había hecho pero hice caso omiso y en gustos se rompen géneros, además el que no arriesga no gana", comentó.

El intérprete recordó que hizo una canción al lado del fallecido Juan Gabriel misma que pronto terminará para darla a conocer a sus fanáticos.

"Es una canción muy bonita, se llama El sol ya salió, pienso incluirla en un siguiente álbum; estoy seguro que les va a gustar bastante", reveló el cantante quien agregó que las tres rolas que han marcado su carrera son La ladrona, Volveré y El pasadiscos.

Diego se consideró más mexicano que el chile, motivo por el que también él se siente lastimado por todos los dichos de Donald Trump hacia México y su insistencia en la creación del muro que divida ambas naciones.

"Estoy en desacuerdo con la gente soberbia como lo es Trump, no pienso que sea un tipo que tenga intenciones malignas lo que pasa es que es un hombre que está acostumbrado a ganar siempre en la mayoría de las circunstancias y quiere manejar EU como si fuera un negocio.

"Hace unos días habló de México de una forma socialmente más aceptable, sólo espero que las cosas mejoren de una u otra manera. México y Estados Unidos siempre habían estado hermanados", puntualizó.