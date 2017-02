Pretenden clausurar negocios en colonia

El siglo de torreòn / Fernando Compeàn

El siglo de torreón

Los negocios y oficinas que incomodan a los vecinos de la colonia Los Ángeles porque no respetan el uso de suelo habitacional no cuentan con licencia de funcionamiento, por lo que el Ayuntamiento buscará su clausura.

Jaime Russek Fernández, director de Desarrollo Económico, explicó que se trata de 23 establecimientos, entre negocios y oficinas, que los vecinos han señalado, y que fueron motivo para la colocación de mantas de inconformidad en las calles de la colonia Los Ángeles. No obstante, indicó que se cuenta también con quejas en otras zonas como la colonia Estrella, Navarro y el Campestre La Rosita.

El funcionario aclaró que los locales no cuentan con licencia de funcionamiento, por lo que se buscó que la Dirección de Inspección y Verificación Municipal realice un recorrido por esta zona y solicite el documento, sin el cuál, no pueden operar. Señaló que en Desarrollo Económico no es posible tramitar la licencia de funcionamiento si el uso de suelo es residencial, por lo que el sistema simplemente no procesa el documento, de modo que los propietarios deberán buscar la reubicación.

"Esos negocios no deben tener licencia de funcionamiento, los vecinos vinieron a hablar con nosotros y nos pidieron que fuera Inspección y Verificación a revisar", comentó.

Entre las inconformidades de los colonos, se encuentra que se bloquean continuamente las cocheras de sus viviendas y que se recibe a mucha gente externa al sector habitacional, lo que pudiera derivar en problemas de inseguridad.

Russek explicó que hay zonas donde se tienen usos de suelo múltiple, como en el corredor gastronómico y comercial de la calzada Feliciano Cobián, en la colonia Los Ángeles, o en el Paseo de la Rosita, en el caso del Campestre.