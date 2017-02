Alan Pulido anhela meter gol ante Atlas

Agencias

- Ha sido una semana muy especial para Alan Pulido. Después de marcar el gol de la victoria contra Islandia, su primero con la Selección Mexicana en casi tres años, volvió a Guadalajara para preparar un duelo que le ilusiona bastante, más allá de que nunca lo ha jugado.

Hoy, el Atlas y el Rebaño Sagrado disputan una nueva edición del clásico tapatío, primera para el refuerzo más costoso en la historia de las Chivas (aproximadamente 15 millones de dólares), quien no ha podido detonar todo el trinitrotolueno que corre por sus venas, aunque sí lo ha hecho en cotejos de alta exigencia, como el que se celebrará sobre el lienzo verde del estadio Jalisco.

En entrevista, el tamaulipeco recuerda que con la elástica rojiblanca ya festejó contra el América, el Cruz Azul y los Pumas, truco que anhela repetir esta noche ante los Rojinegros.

N ¿Cómo vives los días previos a disputar el primer clásico tapatío de tu vida?

"Tengo ese deseo de poder jugar el clásico contra Atlas y ver cómo se siente un partido de esos aquí en Guadalajara. No me ha tocado, pero me comentan que se vive con una gran intensidad, que es algo lindo. Espero vivir ese momento".

N Aunque llevas unos cuantos meses en el club, la gente se identificó rápido contigo ¿cuál ha sido la clave?

"En este corto tiempo, he demostrado que trato de concretar las oportunidades que se me presentan y me quedo muy contento; también me siento tranquilo por todo el cariño de la gente y, gracias a Dios, en poco tiempo se me han dado las cosas. No me conformo, quiero más. Deseo ser el referente del equipo, seguir marcando goles importantes y, obviamente, siempre pensando en el equipo. Sin ellos, no podría marcar goles, y eso es lo que hago: primero, mostrar mi nivel futbolístico, todo lo que puedo dar. Después, los goles van a ir cayendo, pero -quieras o no- ahora que marqué gol me va dando más confianza y quiero hacer muchos para este equipo".

N ¿Qué es lo que la afición más reconoce de ti?

"El trabajo que he venido realizando, las ganas de siempre querer más, el no conformarte. La gente ve el desempeño que tengo dentro de la cancha, más allá de que las cosas me puedan salir bien o no, porque así es con los jugadores: de repente, hay momentos [negativos], pero siempre trato de dar el máximo esfuerzo y eso la gente lo ve, lo agradece. También han caído goles importantes en partidos importantes y eso les ha gustado mucho. Estoy muy contento por ese recibimiento, gran cariño, y esperemos seguir por ese buen camino".

N Le has anotado a rivales importantes y ahora toca el Atlas...

"Se me han dado las cosas para marcarle a equipos grandes, importantes, y en momentos relevantes, difíciles del partido, por las circunstancias que se han dado, y eso hace que me sienta muy contento. Espero poder seguir marcando goles en los clásicos, porque eso la gente también lo ve mucho y le encantaría que lo hiciera. Primero, me baso en el equipo, y las cosas personales se van a ir dando poco a poco, pero ya espero con ansia ese partido para tener un sentimiento diferente al que se vive diario".

N ¿Estas Chivas tienen con qué lograr el título?

"Sinceramente, es algo que... Cualquier jugador quisiera salir campeón, pero tenemos una idea, un trabajo y metas que nos ponemos cada uno, así como en grupo. Obviamente, está claro el objetivo de que queremos ser campeones, darle una alegría a toda la gente y a nosotros mismos, porque somos los que estamos trabajando para eso, pero hay que ir poco a poco. Llevamos unas cuantas jornadas y vamos por buen camino. Si volteas, hace un año y medio o dos, Chivas era totalmente diferente a lo que es hoy. Ahora, la gente tiene una ilusión, esas ganas...".

Tiene Alan Pulido en el torneo, se lo marcó a los Pumas en la jornada inicial.