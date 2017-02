No habrá 'Circo de las Pesadillas'; seguirá clausurado por violar sellos

TORREÓN, COAH.-

Seguirá clausurado "El Circo de las Pesadillas" de la compañía Solary. Por lo tanto no se presentará el espectáculo programado a partir de hoy viernes.

Incluso, dependencias municipales presentarán hoy una denuncia ante los Tribunales de Justicia Municipal por la violación de los sellos oficiales y será esta autoridad la que lleve el proceso de sanción y su gravedad, según el director de Inspección y Verificación, Luis Morales Cortes.

Luego de que el jueves en la tarde y tras una inspección, los remolques, así como las instalaciones fueron clausuradas por Protección Civil a causa de incumplimientos en los requisitos de seguridad y de Inspección y Verificación debido a la falta de permiso, representantes de la empresa violaron los sellos oficiales.

Lo anterior ocurrió la noche del jueves ya que ofrecieron una presentación privada a invitados especiales, entre ellos algunos medios de comunicación, con el fin de que vieran el tipo de espectáculo que ofrecen.

El evento no pudo ser concluido, ya que acudieron inspectores municipales que hicieron desalojar el espacio.

El circo se encuentra en el estacionamiento de conocido centro comercial.

El director de Inspección y Verificación, Luis Morales Cortes, dijo que la multa por la violación de los sellos de clausura es de 8 mil pesos. “Pero independiente de la cantidad, es el hecho de que a unas horas de firmar las actas de clausura que se levantaron, los representantes no nos informaron que habría un evento previo y violaron las disposiciones respecto a los sellos”.

Explica Morales Cortés que el citado evento no tiene permiso. “Los empresarios de este circo, sólo pagaron en el área de Espectáculos el derecho de un permiso para el circo, pero se refiere al trámite o inicio de un proceso de revisión para lograrlo, no tenían aún el permiso. Esto es similar al trámite de una licencia de construcción o de funcionamiento del cual inicia un trámite, hace el pago y se somete a varios revisiones, luego de éstas se determina si es o no procedente”.

Asegura que la noche del jueves se volvieron a colocar los sellos de clausura y advirtió al personal que “esta medida indica claramente que no debe haber actividad al interior donde están las pistas y butacas y que no pueden maniobrar el equipo eléctrico ni de combustible”.

Luego de que la empresa Solary anunciara la presentación de este espectáculo en Torreón y realizara la venta de boletos, infinidad de mensajes de alerta en redes sociales, calificaron el espectáculo circense como indebido, con escenas de terror, pero relacionadas con actos satánicos y violencia extrema, lo que llevó a la empresa a aclarar su postura vía Facebook y en el que se deslinda del “Circo de los Horrores” de una empresa española y que, según las redes sociales, fue impedida para trabajar en Monterrey, Nuevo León.