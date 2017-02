'Yo no dependo de la carrera de nadie'

TORREÓN, COAH.-

A los señalamientos por su cercanía con los hermanos Moreira, para quienes ha trabajado en las dos últimas administraciones estatales, Miguel Ángel Riquelme Solís responde que él no depende de la carrera de nadie, ya que él ha hecho su propia carrera como funcionario.

El alcalde con licencia de Torreón es actualmente precandidato del PRI a la gubernatura de Coahuila y en entrevista exclusiva para El Siglo de Torreón habla sobre los problemas de desgaste que enfrenta su partido, el riesgo de fractura por la línea cargada hacia su nominación, la salida de Javier Guerrero, el caso Humberto Moreira, entre otros temas.

Uno de los cuestionamientos más frecuentes sobre el actual proceso interno de los principales partidos políticos es que se trata de una simulación, ya que los candidatos a la gubernatura están virtualmente definidos. En el caso del PRI habrá una elección interna abierta a militantes y simpatizantes entre Riquelme y Jesús Berino Granados, aunque para todos es un hecho que el candidato será el primero. Al respecto, considera que es un problema de la ley, la cual debe modificarse.

"(...) Dentro de los procesos internos -dice- la ley electoral tiene que sufrir más reformas dentro de la garantía de la propia democracia que debe existir en nuestro estado. En ese sentido efectivamente la ley te permite hacer precampaña, siempre y cuando haya competencia hacia el interior del PRI. Yo tengo a Jesús Berino, un miembro de la CTM. Dentro de la carrera por obtener la candidatura he sido y soy más conocido que Berino, pero Berino tiene hoy en día mucho más arraigo dentro de un sector que tiene mucha fuerza en nuestro partido. Un sector duro del PRI".

Y agrega: "probablemente habría que modificar las reglas para poder llegar a otro tipo de procedimientos. Hoy en día el PRI abre las puertas a la militancia, a sus simpatizantes y este proceso garantiza la participación de la militancia, independientemente de quienes sean los candidatos. (...) Habría que hacer modificaciones efectivamente, sin embargo, en el PRI hay un proceso que, ustedes lo van a ver, el otro candidato tiene su aspiración y que probablemente también saque un número de votos. Yo voy a lo mío quiero ser el candidato del PRI".

Todos los procesos electorales del mundo hoy son competidos, y todo mundo que tiene la oportunidad de entrar en esa competencia, en la democracia que hoy vivimos, tiene la misma oportunidad de ganar, y eso se ha ido construyendo dentro de la democracia en nuestro país.

(...) Todos tienen factores externos y factores locales. En mi recorrido con la militancia, con los priistas, dentro de mi discurso, primero privilegio la unidad de mi partido y en segundo término busco la solución de los problemas locales. Factores externos siempre han existido dentro de un proceso electoral, en todos los procesos afecta la aprobación de tal ley, del Congreso de la Unión, las decisiones del gobierno, el gasolinazo o la liberación del precio de la gasolina, que tiene que ver con la decisión de todos los diputados, que ahora se la quieran achacar al partido en el gobierno es parte también de que no hay argumentos sólidos para poder enfrentar los problemas que hoy tiene Coahuila.

Dentro de eso, efectivamente hay una afectación en la economía del ciudadano y por lógica el estado tiene que emprender nuevos retos dentro del fortalecimiento a la economía. (...) Nosotros vamos en la búsqueda de soluciones para Coahuila, lo que realmente nos toca en el próximo sexenio, a partir del primero de diciembre del presente año, y Coahuila tiene hoy nuevos retos dentro de las regiones o de las múltiples regiones que tenemos en Coahuila, y eso es lo que hoy en día quiere escuchar la gente (...).

(...) Ese es un tema lógicamente imputable de acuerdo a las circunstancias en las que está el proceso interno de mi partido. Eso poco a poco se ha ido desvaneciendo, porque en primer término yo soy funcionario público de carrera. Yo no nada más he pertenecido a este gobierno y al anterior. Yo soy funcionario desde Rogelio Montemayor. Fui funcionario con Enrique Martínez y también tuve cargos de elección popular, diputado local, diputado federal; secretario de Gobierno, secretario de Desarrollo Social de los últimos cuatro gobiernos del estado. Esto implica que mi carrera ha sido dentro de los parámetros o del apoyo que me ha dado el partido en su momento para los cargos administrativos y los cargos de elección popular que he ocupado.

Yo siempre he privilegiado la unidad hacia el interior y he dialogado con todos los sectores del PRI para poder llegar con un solo bloque, con un solo frente, hacia el próximo proceso electoral. Y yo te voy a decir que las cosas son muy distintas de como se ven hacia el exterior. He dialogado con todos los actores políticos sobre todo con quienes pretendían el mismo cargo por el cual ahora yo estoy registrado como precandidato, con toda la humildad y con todo el trato que merecen, porque además son activos políticos, tienen un cargo, pero además tienen un equipo a lo largo y ancho del estado que nos puede garantizar el triunfo en varios municipios de nuestro estado.

Y he buscado el consenso y lo voy a seguir buscando porque todavía estamos en este proceso de precampaña dialogando con distintas fuerzas políticas hacia el interior, y no voy a dejar un sólo priista fuera dentro del esquema que ellos en su participación dejen en claro cómo lo van hacer, Yo sigo buscando y voy a privilegiar la unidad del PRI hasta el último día de campaña dentro de la constitucional a partir de abril y mayo.

Yo creo que Javier tiene que enfrentar sus propios retos. Éste debe ser uno de ellos. Yo, estos retos, acostumbro a enfrentarlos con mi partido, con la gente que siempre me ha apoyado. Se genera una lealtad mutua dentro de la carrera política de cada quien. Javier tendrá que enfrentar sus propios retos, hoy anda juntando firmas. Sin el PRI no es tan sencillo. Hoy anda buscando el voto, Coahuila es muy grande son cinco regiones, seis si se toma en cuenta la Centro-Desierto y son 152 mil kilómetros cuadrados que tiene de territorio extenso nuestro estado. (...)

Qué te puedo decir de ello. Que hay un priismo férreo, duro, que además está dispuesto a convencer a la sociedad de que somos la mejor opción. Es decir, no nada más es la búsqueda del voto duro del PRI, sino la conquista de la sociedad que hoy en día tiene una participación generalizada, sobre todo en los municipios medianos a grandes de nuestra entidad y esto implica buscar el voto razonado de la ciudadanía. Por qué el PRI. Por qué Miguel Riquelme. Cuáles son los retos y desafíos que están viendo en cada región del estado para los próximos seis años.

Buscamos la unidad, no nos preocupa esa deserción dentro del PRI. Tampoco la minimizamos. Yo creo que es algo en lo cual se debe poner atención en nuestra militancia, que nadie se vaya a ningún otro lado, mucho menos por mal trato o porque no hubo el espacio de participación que requiere cualquier militante del PRI.

Estoy buscando ganarme la confianza de la región Sureste, poco a poco lo he ido logrando. He ido formando consensos con la Iniciativa Privada; con la militancia hoy hay una gran empatía. En mi registro pude ver un 80 % de militancia priista, de empresarios saltillenses también, acompañándome y esto implica ya el poder coordinar esfuerzos dentro de lo que vale la capital del estado para Coahuila y mi conocimiento que tengo en una región tan importante y tan pujante como es La Laguna. Veo aceptación, y el reto es ganarme totalmente la confianza de Saltillo. Pero no lo es todo. Hoy es importante la región centro: Monclova, Frontera, San Buena. Y es importante la región norte: Piedras Negras y Acuña. (...) A la vez también la zona Carbonífera que es una zona que realmente tiene un interés muy particular que es la producción de carbón, hay que entenderlos, hay que platicar con ellos y hay que construir nuevas opciones, esto hoy en día me da la oportunidad de generar consenso hacía el interior del priismo en todo el estado.

Pero tú bien lo dijiste, Mi reto es la capital, es Saltillo. Yo estoy seguro que una vez que entremos en campaña, ya siendo candidato, después del 26 de febrero, Torreón va cambiar mucho su dinámica porque hoy tenemos la oportunidad de que alguien de Torreón pueda gobernar Coahuila y alguien que haya demostrado en los últimos días que le interesa Torreón, que le interesa el resto del estado y sabe entrelazar las economías.

En campaña, cuando yo competí por la alcaldía de Torreón, una de mis promesas fue exigir lo que realmente aportaba Torreón para el PIB (Producto Interno Bruto) nacional y PIB estatal como reintegro a obras y proyectos, y mucha gente me decía "¿y cómo le vas a hacer? Si nunca nos han dado lo que nos toca aquí en La Laguna". Por primera vez a Torreón le llegaron más de 1,300 millones de pesos el primer año de mi administración, 1,400 el segundo y casi 1,200 millones el tercer año de recursos que le correspondían a la ciudad. Se tuvieron que hacer muchas cosas, porque no nada más es exigir que se reintegre lo que te toca. El gobierno tiene muchas necesidades dentro de las distintas poblaciones del país y el estado, pero algo que funcionó es que aquí mi administración siempre dijimos: "nosotros ponemos el peso que nos toca, pongan el que le toca a la Federación y pongan el que le toca al Estado". Ahí está la prueba. La Línea Verde fue construida con recurso de los tres órdenes de gobierno, La Jabonera, el Paseo Morelos, el Metrobús tiene no solamente recursos del gobierno, sino también de la Iniciativa Privada. El Teleférico tiene 100 % recursos federales. Ya lo probamos en Torreón.

Hay otras regiones que aportan al estado que no tienen ese reintegro que merecen: está Monclova, está Ramos Arizpe, que es uno de los municipios que más aporta per cápita. (...) Para eso Coahuila tiene que exigir lo que le toca. Coahuila aporta el 3.5 del PIB nacional, es decir, por cada peso que los coahuilenses aportamos en impuestos de IVA, ISR, IEPS, se reintegran sólo 35 centavos, muy contrario a Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Nayarit, que son los estados con mayor necesidad, pero son subsidiados por Coahuila. Ellos por cada peso se reintegra 1.5 pesos, es decir, ahorita hay hospitales en construcción en Oaxaca y Nayarit, cuando en ciudades como Monclova, Ramos Arizpe hacen falta clínicas de especialidades para poder dar abasto a los trabajadores de esos sectores que son muchos (...)

No significa que de cada peso nos regresen el peso. Lo que significa es que si ellos nos están regresando 35 centavos, pues podamos garantizar al menos 50 ó 60 centavos, para que Coahuila pueda tener arriba de 60 mil millones de pesos y eso se pueda utilizar en las distintas necesidades que tiene nuestro estado.

Es la Ley de Coordinación Fiscal, y después la cámara de diputados y después la Conago...

Sí corresponde a la exigencia, eso me queda claro. Pero no corresponde el cambiar la ley para que se transforme este esquema de re distribución de la riqueza.

A ver, lo que más importa es si Coahuila estaría aportando o no, no la exigencia de recursos, aquí Coahuila exige porque aporta. Y otros estados exigen por necesidad y Coahuila tiene necesidad, pero además aporta, ¿por qué no 20 centavos ó 30 centavos más de cada peso?

Lo tendrían que plantear los diputados y el gobernador en la Conago, esto es algo muy en específico de los municipios con mayor potencia económica del norte como Nuevo León...

(...) Al final dentro de las negociaciones se ven los principales proyectos y se deja de exigir lo que realmente corresponde. Yo lo voy hacer. Es un planteamiento que yo ya hice aquí en Torreón...

Fui diputado federal...

Bueno, porque el gobernador no lo exigió. Porque tiene que haber el empuje de quien más tiene interés y tiene el conocimiento de lo que está llegando en participaciones. Es decir, nosotros subsidiamos transporte, maestros de otros estados de la República que probablemente no estén haciendo la función como es debida, porque vemos las manifestaciones y vemos cómo crecen esos movimientos sociales. Y lo que la gente debe saber es que Coahuila está subsidiando ese tipo de cosas. (...) Nosotros subsidiamos parte de toda esa bonanza que hay en otros estados de la República, es momento de exigir y de llegar a una negociación dentro de la ley de coordinación fiscal. No es imposible, es algo que Coahuila tiene derecho, nosotros somos el séptimo estado que aporta en México y ocupamos el vigésimo séptimo de reintegro. (...) Es un reclamo que haré a la Federación. Muchos me han dicho "¿y qué no es de tu propio partido?" ¡Y qué! ¿No puedo alzar la voz? Pues quiero ser candidato de los coahuilenses, (...) lo que importa es solucionar la demanda de todos los coahuilenses.

En primer término, Miguel Riquelme ha dado resultados en los cargos que ha tenido. Los factores externos, como te lo dije hace un momento, siempre han existido y si eso influyera en un proceso local, pues el PRI hubiera perdido las diputaciones locales, las diputaciones federales... se ganaron absolutamente todas las diputaciones en Coahuila. Y hay temas que no solamente pueden estar en el ámbito ciudadano, sino en el ámbito de ataque partidario como es ese tema que tú me acabas de mencionar, ese tema y otros hay que discutirlos.

Claro, lo comente. Es un sector de la sociedad, pero también es un ataque que utilizan los otros partidos a manera de recordatorio en un proceso electoral. Te repito: si eso fuera, el proceso pasado que sacaron el mismito tema, con las diputaciones federales, se hubiera perdido. Si eso fuera, yo tampoco hubiera ganado.

Yo pertenecí a los cuatro últimos gobiernos de Coahuila, he sido funcionario público de carrera, y esos temas yo los sé enfrentar en campaña. Además, yo tengo mi carrera propia. Yo no dependo de la carrera de nadie. Yo he sido durante muchos años funcionario, servidor público y he dado resultados en los cargos que he estado, sobre todo para mi municipio en este caso Torreón, hoy busco eso, pero para Coahuila.