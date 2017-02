Trump y los conflictos diplomáticos que ha creado

TORREÓN, COAH.-

Desde que era candidato a la presidencia de Estados Unidos, los comentarios de Donald Trump causaron escozor en algunas naciones.

Ahora, ya instalado en la Casa Blanca, el magnate ha continuado tensando las relaciones con distintos países, incluso con aquellos que eran aliados naturales de Estados Unidos.

México

Todo empezó desde la campaña de Trump, cuando aseguró que los mexicanos son “gente con un montón de problemas, que traen drogas, crimen y son violadores”, y prometió construir un muro en la frontera con México para frenar la inmigración ilegal de quienes llamó "bad hombres".

El 25 de enero, dio muestra de que sus promesas van en serio, ya que firmó la orden ejecutiva que formaliza su plan fronterizo.

El ingrediente que añadió aún más tensión a la decisión de Trump fue que la orden se firmó justo cuando el canciller Luis Videgaray y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, preparaban un encuentro del republicano con el presidente Enrique Peña Nieto, quien ante la tensión, decidió cancelar la reunión que sostendrían el pasado 31 de enero, sin que hasta la fecha se haya reprogramado.

Australia

El conflicto ocurrió tras la llamada telefónica que Trump sostuvo con el primer ministro australiano, Malcon Turnbull, el pasado 28 de enero y que, según algunos medios estadounidenses, terminó con el magnate colgándole al mandatario de Australia.

Trump negó que esto hubiera ocurrido pero al igual que Turnbull, no desmintió que la conversación fue tensa e incluso hizo alarde de esto al declarar: “Créanme, cuando oyen hablar de las llamadas telefónicas duras que estoy teniendo, no se preocupen. No se preocupen... Virtualmente, todos y cada uno de los países del mundo se han aprovechado de nosotros, pero eso no va a seguir sucediendo".

Países musulmanes

Todavía en plena efervescencia por su orden ejecutiva del muro fronterizo con México, el presidente estadounidense adoptó otra polémica medida al decretar el cierre temporal de las fronteras de su país para los inmigrantes de siete países de mayoría musulmana: Irak, Siria, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, así como para los refugiados de todo el mundo.

Este veto migratorio que entraría en vigor durante noventa días no sólo elevó la tensión con estos países, sino que también internamente le acarreó distintos conflictos legales, algunos de los cuales están por resolverse.

China

La desconfianza con que Trump ve al gigante asiático no es novedad para nadie.

En polémicas declaraciones llegó a aseverar que el concepto de cambio climático “fue creado por y para los chinos con el objeto de hacer la industria de EU no competitiva”.

Asimismo, en otra acción beligerante, su colaborador Rex Tillerson amenazó con bloquear el acceso de China a las islas artificiales que construye en aguas en disputa en el mar de su sur, a lo que este país respondió que si la medida se aplicaba, "abriría el camino a una confrontación devastadora entre China y EU".

Palestina

Durante su campaña electoral, el republicano prometió a Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, reconocer a Jerusalén como la capital de Israel y trasladar la embajada de su país de Tel Aviv a esa ciudad, promesa que exasperó a Palestina.

La medida no se ha tomado aún, pero la tensión se elevó más cuando Trump nombró como embajador en Israel a David Friedman, un abogado defensor de los asentamientos en Cisjordania.

Alemania

El conflicto con la potencia europea puede resumirse en una palabra: refugiados.

Y es que el presidente norteamericano ha criticado en repetidas ocasiones a la canciller Angela Merkel por su política de acoger a refugiados, lo cual calificó como un "error catastrófico" que pone en riesgo la seguridad europea.

Estonia, Letonia, Lituania

Finalmente, otro punto de tensión se ubica en los países bálticos, quienes desconfían de Trump ante un hipotético ataque ruso por no tener seguro el respaldo estadounidense.

Esto se debe a que en una entrevista con el New York Times, en julio de 2016, el entonces candidato cuestionó sobre estos países: "¿Han cumplido con sus obligaciones con nosotros?", en referencia a los aportes de Estonia, Letonia y Lituania a la OTAN.

Posteriormente Trump agregó: “Si cumplen con sus obligaciones, la respuesta es sí”.

Pero cuestionado sobre qué ocurriría si son atacados y él considera que no han aportado lo suficiente, únicamente respondió señalando: “Bueno, no estoy diciendo si no, lo que realmente estoy diciendo es que hay muchos países que no han cumplido con sus obligaciones con nosotros”.