Contento con su gol y el paso albiverde

Humberto Vázquez Frayre

Torreón, coah.- El haberse estrenado con la albiverde, tiene tranquilo al delantero Julio Furch, aunque lo que lo tiene más contento, es el rendimiento de los Guerreros en la actual campaña.

"De a poco nos vamos conociendo un poco más, trataremos jugar igual de local que de visitante, en casa hemos sido contundentes. Siempre es especial jugar de local, vamos a tratar de sacar los tres puntos porque nos planteamos hacernos fuertes", señaló.

Y es que con marca perfecta en casa, con una de las mejores defensivas de la Liga MX y el ubicarse en los primeros puestos de la tabla, es motivo suficiente para el artillero argentino se sienta optimista.

Ni frustración ni desesperación sintió, el irse en blanco en las primeras cuatro fechas de la campaña: "Sabía que estaba haciendo las cosas bien, que en cualquier momento podía llegar el gol, siempre tomo con bastante tranquilidad el tema de cuando no se me da marcar, sabía que mis compañeros iban a hacer todo lo posible para que yo pudiera convertir, se dio en una pelota parada como lo venimos haciendo en los últimos partidos".

Su gol, que significaban tres puntos en el bolsillo albiverde, se convirtió apenas en uno, con el gol en el tiempo de descuento de Pizarro, considerándolo como un golpe duro el empate en la Perla Tapatía.

"No tuvimos fortuna, nos plantamos bien con 10 jugadores, se había trabajado bien en lo defensivo" dijo Furch, quien espera continuar marcando el próximo domingo en el Corona ante el Cruz Azul.

Sobre el rival en turno comentó: "Vienen jugando bien, aunque no se le han dado los resultados, vienen con la necesidad de sumar y eso nos puede jugar a favor, esperemos hacerlo igual que contra Puebla, donde se tuvo un buen primer tiempo".

Acerca de la lesión que tiene en el codo izquierdo el arquero Jesús Corona, lo tiene sin cuidado, al considerar que quien esté bajo el arco cementero, será un hueso duro de roer.

"Quien esté, incluso hasta el portero suplente, buscará demostrar que quiere jugar y se jugará todo para quedarse con el lugar, pero a nosotros nos toca pensar en nosotros y en hacer un gran partido".

Del arbitraje, Furch no quiso entrar en polémica, donde sólo dejó en claro, que espera no la camiseta de los equipos llamados grandes, no pese en la decisión de los silbantes para favorecerlos.

Por último enfatizó, que durante el Clausura 2017, quieren hacerse fuertes de local, ante el equipo que sea, incluso siendo uno de los grandes de la Liga MX. El Veracruz y Puebla, fueron sus primeras víctimas en el Corona.

Los Guerreros sostendrán hoy en la cancha del Corona, su tradicional partido interescuadras, donde el "Chepo" de la Torre, definirá el cuadro que enfrente a la Máquina Celeste.

Por un problema en la pantorrilla izquierda, el volante argentino Emiliano Armenteros, trabajaba separado del grupo, por lo que es duda para enfrentar a los capitalinos.

En la práctica matutina de ayer en el TSM, donde simultáneamente se realizaban las visorías para el equipo femenil de las Guerreras, el cuadro santista continuaba con su preparación futbolística, por medio de labores de activación, enfrentamientos y ejercicios de definición.

6

Lleva Santos Laguna en la actual campaña, ubicándose sextos en este departamento.

450

En la cancha lleva Furch en los 5 partidos jugados con Santos y dos tarjetas amarillas.