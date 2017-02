TORREÓN, COAH.-

Cerca de 60 comerciantes son los que se han visto seriamente afectados por las obras del Metrobús Laguna que se llevan a cabo sobre el bulevar Revolución, y quienes ahora exigen celeridad y apoyos económicos en tanto los trabajos no permitan que sus negocios puedan abrir al público.

Gerardo Espino, del grupo comerciantes, comentó que los más afectados son aquellos que se encuentran sobre el bulevar Revolución desde la calzada Francisco Sarabia hasta la avenida México, ante el retraso de los trabajos.

"Hay negocios que ya cerraron definitivamente, que tienen meses sin ingresos y hay negocios que vamos a ser afectados por la misma circunstancia", dijo Espino.

Don Erasmo Moreno es uno de los comerciantes que desde hace 22 días se vio obligado a cerrar su negocio de soldadura y mofles, debido a los trabajos del Metrobús. Se trata de su única fuente de ingresos, así como el de dos jóvenes más que laboran con él. Para enfrentar sus compromisos debe pedir prestado "aquí y allá", comentó.

Es por ello que se une a las exigencias del resto de los comerciantes afectados, de un apoyo económico a las autoridades municipales en tanto las obras no permitan abrir sus negocios. "No les pedimos mucho, pero sí una ayuda para de perdido pagar lo prestado y no quedar mal", dijo preocupado.

La molestia de los comerciantes es mayor debido al incumplimiento de los compromisos establecidos por las autoridades de Obras Públicas que se reunieron con ellos en la zona de conflicto la semana pasada, en la cual no estuvo presente el titular Gerardo Berlanga.

"Se nos presentó en la junta un plan de trabajo, fue alterado, en el caso de nosotros del sector de Xochimilco a calle 45 estará a partir de hoy (ayer) cerrado cuando de acuerdo al plan de trabajo que se nos presentó, iba ser a partir del día 16 al 19 más un fraguado de 7 días, era un total de 10 días. En tramos similares al de nosotros llevan más de dos meses trabajando", comentó Gerardo Espino.

Ante este panorama, aseguró el comerciante cuyas ventas se desplomaron hasta en un 35 por ciento antes de iniciar las obras frente a su local, que existe una preocupación marcada, "porque vivimos de nuestros ingresos y eso nos va afectar tremendamente, por eso exigimos que le den celeridad, cumplan y con un apoyo económico en tanto estén las obras, mientras esté sin acceso nuestro negocio porque no vamos a tener ingresos", dijo Espino.

Mesa de trabajo

Este viernes serán atendidos los comerciantes que se dicen afectados en una mesa de trabajo por el secretario del Ayuntamiento José Máynez Varela.

El funcionario adelantó que habrá que verificar el tipo de daño que pueden haber tenido en el caso de las viviendas o afectaciones a los negocios .

Máynez descarta que se les pueda ayudar con recursos económicos a manera de indemnizaciones, pues no se cuenta con recursos.

Señala que en el caso de los propietarios de negocios que aseguran haber cerrado por motivo de las obras, también se les revisará desde cuándo enfrentan esa situación. (Y. Ríos)