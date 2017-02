Se escapa bicampeonato

CULIACÁN, SIN.-

Yadiel Rivera anotó en "pisa y corre" la carrera que le dio anoche la victoria a los Criollos de Caguas en extra innings sobre los Caballeros Águilas de Mexicali por score de 1 a 0, para coronarse campeones de la Serie del Caribe 2017 que se celebró en el estadio Tomateros, de esta ciudad. Los representantes de Puerto Rico dieron así la gran sorpresa y se apuntaron su cuarto cetro del caribe.

Otro sensacional duelo de pitcheo rubricó la exitosa Serie del Caribe que se celebró en esta ciudad capital del estado de Sinaloa, donde durante todo el día se respiró el ambiente de ansiedad por escuchar la voz de "playball". Ambos equipos tenían listos a su mejores cartas sobre la lomita de las responsabilidades: Héctor Velázquez, pitcher del año en la Liga Mexicana del Pacífico, saltó al diamante por México, Adalberto Flores, pitcher del año en la Liga de Beisbol Roberto Clemente, abrió por el representativo de Puerto Rico, un duelo de lanzadores derechos que resultó todo un festín para los aficionados al rey de los deportes.

El sonorense Velázquez permitió sencillo y doblete durante la primera entrada, pero se las ingenió para colgar el cero y mantener intacto el score, tomando confianza para comenzar una labor dominante frente a los borinqueños. Las rectas bien colocadas del derecho mexicano sacaron de balance a los bateadores de la "Isla del encanto", quienes fueron cediendo los outs mientras el lanzador local y sus compañeros a la defensiva comenzaron a ilusionar a los espectadores con la posibilidad de que el título se quedara en casa.

Pero Adalberto Flores también tenía lo suyo, un buen repertorio de lanzamientos, velocidad respetable y efectivo control fueron las armas con las que desquició a los bates mexicanos, que han batallado para hacer carreras en la recta final de la serie. El boricua Flores llegó hasta la sexta entrada lanzando sin hit ni carrera, hasta que el receptor Xorge Carrillo rompió el encanto y pegó un imparable que batió al torpedero Yadiel Rivera para la primera celebración de los aficionados.

No tuvo consecuencias el imparable, ya que enseguida Ramón Ríos pegó rola para doble play que puso fin a la ofensiva mexicana. Flores saltó a la lomita con la intención de trabajar el cierre del séptimo inning, pero aparentemente problemas de ampollas en su mano de lanzar propiciaron su salida del juego, siendo relevado por Andrés Santiago, quien a pesar de recibir un imparable, colgó el cero para mantener la paridad en el score.

Ambos abridores abandonaron el juego entonces para la séptima entrada, al relevo por el equipo mexicano entró el zurdo Tyler Alexander y se hizo cargo de retirar la séptima y la octava sin ningún daño, para que en la novena ingresara el ligamayorista Óliver Pérez a dominar a sus tres enemigos de la tanda. Con el equipo boricua, Santiago también trabajó 2 episodios sin sufrir sobresaltos, entrando en la novena el derecho Miguel Mejía para tratar de mantener el rosario en la pizarra, lo que consiguió para enviar el duelo a extra innings.

Roberto "Chapo" Vizcarra eligió a Jake Sánchez para lanzar la décima, confiando en la efectividad que mostró el mexicoamericano durante la temporada de la LMP, pero comenzó su labor recibiendo doble contra la barda de Rivera, dando la voz de ataque para los visitantes. Enseguida se sacrificó con toque Jesmuel Valentín para adelantar al corredor y Jonathan Morales hizo el trabajo al elevar profundo al central, permitiendo a Rivera anotar en jugada de "pisa y corre".

Esa carrera le bastó a los Criollos para ganar el juego y su primer campeonato desde el año 1987, ya que Mejía no tuvo problemas para retirar a los desesperados bateadores mexicanos, que se fueron en 4 turnos, entregando el último out Jesús Castillo con línea al campo corto. Al tiempo que se concretó el out número 30, los peloteros del equipo boricua saltaron de su cueva celebrando con júbilo la obtención del gallardete caribeño, que desde el año 2000 se le había negado a los equipos de Puerto Rico.

La victoria correspondió a Miguel Mejía, la derrota fue para Jake Sánchez, ambos en labor de relevo. Al finalizar el encuentro, la afición mexicana aplaudió la victoria de los boricuas, en un gesto de deportivismo y reconocimiento a la gran labor que realizó el equipo dirigido por Luis Matos. En el terreno de juego se realizó la ceremonia de premiación, además de nombrar al equipo ideal de la Serie del Caribe 2017, del que Roberto Vizcarra fue designado mánager. La noche culminó con un espectáculo de sorprendentes fuegos pirotécnicos, poniendo punto final a una muy exitosa edición del Clásico Caribeño.