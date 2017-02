Apoya a México por medio de la TV

TORREÓN, COAH.-

El actor lagunero Raúl Méndez siempre ha mostrado su preocupación por los problemas que afectan a México, a Coahuila y por supuesto a su querido Torreón; razón por la que aceptó formar parte de la nueva apuesta de TV Azteca, La fiscal de hierro.

Dicho melodrama protagonizado por Iliana Fox y que ya se estrenó por Azteca 13 no es una historia rosa ya que cada capítulo, aparte de entretener al público, evidenciará la corrupción que impera en las instancias gubernamentales y la impunidad que hay en Tierra Azteca.

"Es importante estar en contacto con la gente a través de la TV y qué mejor que hacerlo con este proyecto que acepté porque me motivó su trama.

"Hablamos sobre las leyes y la falta de respeto que hay hacia éstas, en este caso la protagonista 'Silvana' (Fox) no es una mujer pobre que se enamora de un rico sino una mujer con pantalones que no se deja amedrentar", comentó.

En entrevista con El Siglo de Torreón, Raúl explicó que en La fiscal… da vida a "Ernesto Padilla", un jefe de antinarcóticos que se encuentra en una postura complicada porque tiene que lidiar entre el narcotráfico y la parte legal.

"'Ernesto' siempre está entre la espada y la pared, seguido recibe amenazas incluso de los que supuestamente son buenos y terminan siendo los más corruptos. Él apoya mucho a la fiscal "Silvana" luego de que su padre, el "Fiscal Durán", es asesinado", compartió mientras tomaba un vuelo de la Ciudad de México a Los Ángeles, California.

Para el oriundo de la Comarca, laborar con Iliana Fox es una bendición ya que son grandes amigos, "aún no no la creemos de que estamos compartiendo créditos una vez más como ocurrió en el filme Km 31".

El año pasado, Raúl participó en la obra Bathing in Moonlight que se montó en la Universidad Princeton de New Jersey; durante la charla comentó que su trabajo en tal puesta en escena ha sido la mejor experiencia de su vida. En ella dio vida a un cura que se enamora de una mujer.

"He tenido grandes oportunidades laborales, sin embargo, haber sido parte de esta obra fue un regalo de Dios, no es lo mismo trabajar en tu idioma y con tu gente a enfrentar al público norteamericano y convencerlo, objetivo que logramos porque las personas que nos vieron salieron del teatro conmovidas", narró.

Por otro lado, Méndez opinó que los ataques verbales que ha hecho el ahora Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a nuestro país han servido para que los mexicanos se unan y se reenamoren de todas las bellezas con las que cuenta la República Mexicana.

"Es un efecto domino. Considero que tenía que pasar algo así para despertar y darnos cuenta de que es lo que pasa no sólo con Trump sino con nuestros políticos nacionales. Es necesario que levantemos la voz y no tengamos miedo, no puede ser que México siendo una nación tan hermosa tenga tanta corrupción", reflexionó.

Raúl Méndez confesó además que se encuentra desilusionado del equipo Santos Laguna y en general del futbol mexicano por la manera en que se involucra el negocio con el juego. De igual manera reveló que el espectador ha cambiado sus intereses a la hora de acudir a un encuentro.

"Me ha costado trabajo entender cómo las personas que dirigen al equipo se manejen mucho en términos de ventas o compras, dejaron que el equipo tocara fondo. Me parece que se le dio importancia a la economía y no a lo deportivo.

"Por otra parte, creo que el aficionado va al estadio nuevo sólo a divertirse y no a apoyar al Santos al 100 por ciento, a presionarlo. Se ha vuelto un espectáculo sin la pasión que había en el antigüo Estadio Corona, espero que el Santos Laguna retome su camino y la afición vuelva a enamorarse y a hacer química como antes", sostuvo.