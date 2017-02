Show de Gaga no rompe récord de audiencia

TORREÓN, COAH.-

A pesar de haber costado más de 10 millones de dólares, el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl a cargo de Lady Gaga no logró romper el récord de audiencia que actualmente ostenta Katy Perry.

La actuación en la que la neoyorquina ofreció un rápido viaje por su carrera fue apreciado el pasado domingo por 111.3 millones de personas en todo el mundo, posicionándose como el cuarto más visto de todos los tiempos.

El primer lugar lo ocupa Katy Perry con 118.5 millones de espectadores, seguida de Coldplay con 115.5 millones y posteriormente Bruno Mars con 115.3 millones.

Pese a que no arrebató el récord, Gaga sí logró posicionar viejos éxitos como Born This Way, Poker Face y Just Dance, así como su último sencillo Million Reasons, en el top 10 de las canciones más descargadas en las plataformas digitales.

El show de la intérprete de Bad Romance fue uno de los más largos con 13 minutos con 34 segundos, pero el récord lo posee The Rolling Stones con 20 minutos.